不得代理陸串流影音 業者：沒想到商業行為也禁

經濟部預告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，將代理或經銷中國影音串流服務及相關商業服務列為禁止項目。愛奇藝台灣代理業者歐銻銻娛樂回應，目前仍屬於草案預告階段，尚未實施，無法預知未來正式公布的法規命令是否會有變化，無法評論或回應。

歐銻銻娛樂表示，草案公告僅14天，就要進入行政院，「預期」很快會公告實施，只能密切關注並且儘快研究對策，現在無法有正式評論，但確實沒想到政府連商業行為也禁止。先前歐銻銻董事長范立達曾表示，「最壞狀況就是退錢」，但認為民主社會不應該修法管制民眾收視內容的自由。

NCC上月公布「網際網路視聽服務法」（OTT管理專法）草案，9月3日將舉辦第一次公聽會。NCC將大陸的串流影音業者愛奇藝、騰訊等視為在台違法經營業務，法條中規定台灣的網路業者不可對違法企業提供租用網路專線、資料中心等各種服務，最重可罰500萬元。

經濟部突然將代理業務列為禁止項目，業界人士認為，目前產業界對NCC修訂的OTT專法意見很多，且OTT專法還須經立法，「緩不濟急」，才由經濟部火速修訂禁止商業行為項目，先管制代理行為，將愛奇藝逐出台灣。