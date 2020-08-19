愛奇藝條款 9月3日上路

為防止愛奇藝以及騰訊等大陸地區網路視聽服務業者在台非法經營，經濟部日前預告訂定「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，禁止台灣業者代理或經銷中國大陸OTT及相關商業服務。經濟部表示，預告期滿後，將於9月3日公告上路。

經濟部指出，OTT TV並非開放陸資投資項目，在政治、社會、文化上具有敏感性或影響國家安全之虞，與國家通訊傳播委員會（NCC）訂定禁止事項項目表，公告14日後，將在9月3日公告實施。違反者將由NCC依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第86條第4項查處。

經濟部說明，北京愛奇藝科技2016年曾申請來台投資設立子公司，但是網際網路視聽服務（OTT TV）業務，並未開放讓大陸地區人民或公司來台投資經營，經濟部並未核准。

經濟部商業司表示，為防止大陸地區OTT TV（如愛奇藝、騰訊等）透過代理或經銷等迂迴方式在台灣非法經營，行政院相關部會會商後，由NCC擔任OTT TV的中央目的事業主管機關，經濟部依據兩岸人民關係條例第35條第2項規定，訂定禁止台灣業者或人民等，提供大陸地區之公司在台代理、經銷或從事OTT TV等相關商業行為。

經濟部說明，修法預告期間為14日，將於9月1日期滿，規劃在今年9月3日公告，屆時違反者將由國家通訊傳播委員會依兩岸人民關係條例規定查處。

外界擔心9月3日起，愛奇藝將在台灣「下架」，但網路業界人士表示，網路無國界，愛奇藝若將機房轉往海外，台灣消費者就連到海外觀看，這也是NCC修訂OTT專法時不限制的項目。不過失去台灣本地機房和網路支援，可能連網速度變慢；另外，消費者付費就變成境外交易，台灣也無法得到稅收。