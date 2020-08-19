基本工資調漲／零售連鎖服務業 衝擊大

基本工資明年將調漲，零售業首當其衝，其中，聘僱大量計時人員的連鎖服務業衝擊最大，特別是24小時營業的四大超商。

這次基本工資時薪將從158元調至160元，調漲2元，目前台灣超商店數約1.15萬家，四大超商人事成本增加近2億元。

工商協進會理事長林伯豐昨（18）日表示，政府確定調漲明年度基本工資，為了避免勞資糾紛，工商協進會也只能接受，但希望政府也能回饋企業，在所得稅部分減輕企業負擔，由原本的20%，調回到17%；另外，仍然期待政府對於外勞的基本工資能與本勞脫勾。

全國工業總會常務理事何語表示，資方代表一致認為，在目前疫情仍然嚴重階段調漲基本工資「並不適宜」，勞動部長也沒諮詢過資方的意見。

台灣連鎖暨加盟協會理事長賴淑芬表示，基本工資已經連續上漲多年，加上勞保費率成長，今年又有疫情帶來不確定性和挑戰，明年再調漲基本工資，必定會增加倒店潮。

超商龍頭7-ELEVEN表示，為了讓人力發揮事半功倍效益，門市將持續以智能營運升級為方向，協助門市導入智能營運工具，像是AI自動化訂貨系統、增加智能化設備等。

速食龍頭麥當勞則表示，目前員工總數約2.3萬人，計時人員占超過八成，計時人員時薪最高可達278元，皆優於政府法令規定。量販業龍頭家樂福則說，正職起薪優於勞基法，計時人員最新時薪符合政府規定。