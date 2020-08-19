基本工資 連五年調漲

勞動部昨（18）日召開一年一度基本工資審議委員會，勞資雙方經過四小時討論，勞動部長許銘春宣布，基本工資月薪將由目前23,800元調升至24,000元，調幅約0.84%，時薪由158元調升至160元，調幅約1.26%。全案在報行政院核定後，預訂明年元旦生效。

據勞動部試算，這波基本工資調升，雇主將增加37.29億元人事支出，包括增加員工薪資、勞健保保費負擔、以及勞退提繳。勞方也要同步增加2.3億元的負擔。

歷年來，基本工資若有調升，以這次調幅最小，但也是蔡總統上任以來，連續第五年調升。許銘春強調，今年經濟情勢和以往不同，明年基本工資「微調」，是為兼顧資方營運的考驗、勞健保明年雙漲，以及照顧邊際勞工的決定。

她並表示，明年基本工資月薪和時薪調幅皆為0.84%，惟時薪調0.84%為159.3元，進位後取160元，實際調幅成為1.26%。這波調升，預計將有162.2萬名本勞及46.08萬外勞受惠。

據悉，昨日會中，資方代表力主凍漲，勞方則主張調高3%，雙方僵持不下，最後由學者專家參酌去年下半年至今年上半年經濟成長率約2%、消費者物價指數0.16%，經濟成長率過去由勞資雙方共享，考量今年經濟情勢較差，因此勞方僅分享三分之一經濟成長率，加計物價漲幅，最後得到0.84%。

許銘春表示，會中資方代表認為，國外疫情未獲控制，影響我國未來經濟復甦力道，多數產業受疫情衝擊，現階段非調整基本工資的時機。此外，健保費明年預計將調升，明年勞保費率也將依法調升0.5個百分點，必須要考量雇主負擔。

勞方委員則認為，政府持續啟動紓困措施已適度減緩疫情帶給企業的衝擊，近期國內外機構陸續上修今年我國經濟成長率，且看好明年經濟動能，基本工資的用意是保障基層勞工的基本生活，且勞工連帶受到疫情影響，更應調漲基本工資。

許銘春表示，最後專家學者提出折衷方案，建議每月基本工資由23,800元調整至24,000元，調升200元，調幅為0.84％，每小時基本工資則比照每月基本工資之調幅，由158元調整至160元。

勞動部表示，自蔡總統上任以來，逐年調整基本工資，基本工資月薪由上任前的20,008元到本次的24,000元，調幅達19.95％；時薪由120元提升到本次的160元，調幅達33.33％。