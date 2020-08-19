基本工資微調…勞保是關鍵

經濟日報 / 記者 江睿智
勞長許銘春昨天宣布，經基本工資審議委員會討論，明年元旦起，基本工資由23,800元調整至24,000元，時薪由158調至160元。 記者曾原信／攝影
勞長許銘春昨天宣布，經基本工資審議委員會討論，明年元旦起，基本工資由23,800元調整至24,000元，時薪由158調至160元。 記者曾原信／攝影

經過勞資雙方一番角力，最後明年基本工資月薪將調升至24,000元。據了解，勞方一度主張要調升至24,100元，最後考量不要大幅增加雇主勞保保費負擔，勞資各讓一步後，最後由24,000元出線。

昨（18）日會議一開始，資方就先出招，主張因疫情不明，建議基本工資先凍漲，看看第3季數據，延到今年第4季再做討論；更有委員建議作成有條件調漲的附帶決議。

但資方建議遭勞方代表及學者專家封殺。一位勞方委員表示，今年下半年經濟情勢永遠有不確定，這些因素自然會在下一次基本工資審議委員會中去考量；也有專家學者發聲表示，不宜再增加延後討論的人為不確定因素。

接下來勞方出手，主張今年應調升3%，但也難被資方代表接受。最後由學者專家參考過去一年經濟成長率及消費者物價指數，其中經濟成長率今年勞方分享三分之一，最後得到0.84%調幅、約23,999.9元，建議微升至24,000元。據說，當拋出此建議案時，現場一片靜默。

之後，勞方代表轉而力爭24,100元，如此一來，調幅就會超過1%。但是，資方代表反映，明年健保費將調升，明年勞保費率依法將由目前10%調升至10.5%，亦即調升0.5個百分點，勞健保明年雙漲，雇主憂心法定成本增加。

依照勞保分級級距，月薪在「23,801元至24,000元」級距，一律以24,000元做為月投保薪資；一旦基本工資漲到24,100元，就會進入到「24,001元至25,200元」級距，一律要以25,200元為月投保薪資，雇主勞保保費負擔勢將大增。

目前勞保保費分擔比為勞方2、資方7、政府1。一位勞方委員坦言，再往上調會影響邊際勞工的勞保保費。因此勞方退一步，由24,000元出線。

基本工資月薪由23,800元調升至24,000元，月投保薪資提高200元，雇主勞保負擔較少，雇主每月為每位邊際勞工投保勞保保費僅增加14元，一年增加168元。換言之，基本工資微調至24,000元可有效減低雇主勞保負擔。

最後勞動部長許銘春拍板24,000元、漲0.84%，一位資方代表舉手表達資方並未贊成此方案，不為此方案背書後散會。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

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