基本工資「微調」 勞動部打安全牌
終於翻牌了。在新冠肺炎疫情肆虐全球，勞動部拍板明年基本工資「微調」，此舉具有高度政治與經濟考量，勞動部和蔡政府可說大打安全牌，以求通過政治考驗。
每年基本工資調升，不僅是勞資大角力，對勞動部長和蔡政府而言，更是一道政治檢驗，有學者說，沒有調升基本工資部長，幾乎都要下台負責。
今年情況尤其特別，對勞動部考驗也更嚴峻。一方面疫情衝擊，讓今年下半年經濟充滿不確定性，主計總處下修今年全年經濟成長率，消費者物價指數全面下跌，仍然有2萬名勞工放無薪假。
另方面，在全球中，台灣經濟成長率表現又相對亮眼，國旅回溫，台股又創新高，出口也比預期中佳。
經濟數據呈現兩難局面，在此情況下，「大調不可能，不調也很難」，但又得考量市場行情，微調成為最佳解方，兼顧各方期待，又不致於偏離市場實況，讓雇主經營不下去。對勞動部和蔡政府來說，亦可通過政治考驗，「微調是張最安全的牌」。
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