國發會：勞動力倒退 有十年「緩衝期」

國發會人口推估報告指出，台灣將從今年開始總人口轉呈負成長，不過，國發會官員表示，近年女性及中高齡勞動參與率提升，估計台灣勞動力至2031年才會開始持續負成長，還有十年的「緩衝期」。

國發會表示，勞動力為15歲以上具有勞動參與意願的民間人口，國發會未來假設勞動力參與率持續維持去年水準59.2%，則評估未來十年勞動力仍充裕無虞，直到2031年，勞動力才開始持續負成長。

國發會人口推估報告顯示，台灣人口少子化、高齡化趨勢日益嚴峻，且15至64歲的工作年齡人口在2015年達最高峰後，已逐年減少。

此外，國發會指出，未來勞動力將更趨高齡化，今年45至64歲占工作年齡人口的比重估計為42%，預期2070年時，將會上升至48%，也就是說，未來我國工作年齡人口，將近一半都是45至64歲之中高年齡層。

國發會官員表示，儘管工作年齡人口下降，但下降速度並不是很快，且近年來受到女性及中高齡投入勞動市場，勞參率持續走揚，預期勞參率不變的狀況下，勞動力直到2031年才開始持續負成長，仍有十年緩衝期。國發會指出，未來十年將是化危機為轉機的關鍵。