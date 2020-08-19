提早兩年 人口負成長時代來了

國發會昨（18）日發布「中華民國人口推估報告」指出，我國今年提早二年邁入「總人口負成長時代」，主因疫情影響社會增加轉為負值；此外，我國也將在2025年提早一年進入「超高齡社會」，預期八年後「人口紅利」將消失。

國發會預估，半世紀後，也就是2070年，我國總人口較今年的2,357萬人，大幅減少三成三、或減776萬人。

其中，14歲以下幼年以及15至64歲青壯年人口都將「腰斬」，分別減少52%及54%；而65歲以上老年人口則將成長74%，增加280萬人。

國發會每二年發布未來50年人口推估數。本次推估有三大變化：一、總人口將從2020年轉呈負成長，較前次預估提早兩年，主因是預估今年出生數16.4萬人低於死亡數18.6萬人，而且疫情使國際遷徙為主的「社會增加」數，罕見呈現負值，無法彌補「自然增加」減少之人數。

二、預估2025年進入超高齡社會（65歲以上人口占總人口20％），比前次預估提早一年。國發會表示，我國在2018年已是高齡社會，隨幼兒人口下降，加上醫療水準提升，老年人口占比持續提高。

三、預期2028年人口紅利將消失，較前次推估延後一年。國發會說明，人口紅利是指青壯年人口占比高於66.7％，也就是超過三分之二人口有生產力，利於國家經濟發展。

不過，我國人口紅利期間之所以延長，卻是因少子化使青壯年占比相對增加所致，不是件好事。

整體而言，今年「自然增加」及「總人口」同步轉呈負成長，國發會表示，雖前次預估就已預期今年自然增加負成長，但未料今年「生死落差」估達2萬人，比預期高了一倍。

此外，過去平均每年社會增加約增1萬人，今年則受到新冠肺炎疫情影響，無法產生因國際移動而帶來的人口入籍，甚至遭除籍的現象增加，使社會增加不增反減。

國發會指出，前次社會增加負成長是在2003年SARS時期，減少1.2萬人，國發會預估，今年社會增加將減少1.1萬人、明年也會減少3,000人，2022年後則回復正成長。

社會增加主要包括「國際遷徙」及「國人遷徙」，前者是因工作、結婚而入籍台灣的人口；後者則是國人兩年未回台而被除籍，後續回台則會復籍。