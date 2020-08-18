斯其大取得智慧水表訂單2200具 約650萬元

智慧電表大廠斯其大（6648）今(18)日指出，本公司參與台北自來水事業處之109年智慧水表營運測試採購案(機關南區分處轄區A)，取得訂單金額約新台幣650萬元(含稅)。

斯其大表示，本公司與全球智慧水表大廠itron合作，由本公司協助修改itron無線模組，以符合台灣法規及北水規範。此次為本公司第一次取得智慧水表訂單， 共2200具。除智慧電表外，亦進軍智慧水表，家庭自動化，能源管理等IOT領域。

斯其大目前智慧電表、通訊標的手中訂單尚有7億元，預估下半年出貨金額上看6億元，成為台灣最大的智慧電表、通訊標業者。公司並規劃增資至3億元，以符合科技事業從興櫃轉上市的條件。

斯其大指出，去年台電招標總數的智慧電表為115萬具、通訊模組104萬具，預估今年下半年台電開標的單相智慧電表、三相電表及通訊模組數量不低於去年同期，有利擴增業績。

上半年斯其大營收3億元，跟去年同期持平，稅後純益7,100萬元，年增57%，每股純益2.69元，優於去年的0.67元，主因去年出貨量6.7萬具，今年增至41萬具，每具攤提製造費用大幅下降，提高獲利率。