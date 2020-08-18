基本工資調幅0.84％創史上最低 是這樣算出來的

勞動部今（18）日召開一年一度基本工資審議委員會，勞資雙方經過4小時討論，勞動部長許銘春宣布，基本工資月薪將由目前23,800元調升至24,000元，調幅約0.84%，時薪由158元調升至160元。全案在報行政院核定後，預訂明年元旦生效。

歷年來，基本工資若有調升，以這次調幅最小，此亦為蔡政府第五次調升基本工資。

許銘春強調，今年經濟情勢和以往不同，明年基本工資「微調」，係為兼顧資方營運的考驗、勞健保明年雙漲，以及照顧邊際勞工的決定。

她並表示，明年基本工資月薪和明薪調幅皆為0.84%，惟時薪調0.84%為159.3元，進位後取160元（實際調幅為1.26%）。這波調升，預計將有162.2萬名本勞及46.08萬外勞受惠。

在今日會議中，據了解，資方代表力主凍漲基本工資，勞方則主張漲3%，雙方僵持不下，最後由學者專家參酌去年下半年至今年上半年經濟成長率約2%、消費者物價指數0.16%，經濟成長率過去由勞資雙方共享，亦即勞方可分享二分之一，考量今年經濟情勢較差，因此勞方僅分享三分之一經濟成長率，加計CPI漲幅，最後得到0.84%。

許銘春表示，今日會中資方代表認為，國外疫情未獲控制，連帶影響我國未來經濟復甦力道，多數產業受疫情衝擊，現階段非調整基本工資的時機。此外，健保費明年預計將調升，明年勞保費率也將依法調升0.5個百分點，必須要考量雇主負擔。

勞方委員則認為，政府持續啟動紓困措施已適度減緩疫情帶給企業之衝擊，近期國內外機構陸續上修今年我國經濟成長率，且看好明年經濟動能，基本工資的用意是保障基層勞工的基本生活，且勞工連帶受到疫情影響，更應調漲基本工資。

許銘春表示，最後專家學者綜合考量消費者物價指數年增率及經濟成長率，並審酌疫情前後情況，提出折衷方案，建議每月基本工資由23,800元調整至24,000元，調升200元，調幅為0.84％，每小時基本工資則比照每月基本工資之調幅，由158元調整至160元。勞資雙方當場對此方案並未有太大反對意見，她最後做成決議。