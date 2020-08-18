經濟部、NCC聯手 愛奇藝、騰訊最快9月禁止台灣代理經銷

NCC將於9月3日召開「網際網路視聽服務管理法」（OTT TV專法）公聽會，外界一直關心「如何處理中國大陸OTT TV業者」議題，經濟部將趕在公聽會前，助NCC一臂之力。經濟部商業司今（18）日預告，新增「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，唯一一項就是禁止台灣任何單位代理或經銷中國大陸OTT TV服務，規劃將在公聽會同日上路。

商業司表示，為防止中國大陸OTT TV，如愛奇藝、騰訊等，透過代理或經銷等「迂迴方式」在台灣非法經營，經行政院相關部會會商後，由NCC擔任OTT TV的中央目的事業主管機關。

同時，由經濟部依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」（簡稱兩岸條例）第35條第2項規定，會商NCC於今日預告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，禁止台灣地區的人民、法人、團體或其他機構提供代理、經銷，或從事OTT TV及其中間投入或相關商業服務等服務給大陸地區的人民、法人、團體或其他機構，預告期間為14日，將於9月1日期滿。預告期滿後，規劃9月3日進行正式公告。

商業司官員指出，過去依據「兩岸條例」，僅公告「在大陸地區從事商業行為應經許可或禁止之事項公告項目表」，並未規定在台灣地區的禁止項目。由於近年中國大陸OTT TV業者高調用各式管道進入台灣，引起立委在立法院高度關注，在行政院確立其主管機關為NCC、並提出行業管理法「OTT TV專法」草案後，商業行為負面表列的相關規範就由經濟部商業司公告。

也因此，今日預告的「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」中，就僅禁止「代理、經銷，或從事OTT TV」一項。

經濟部表示，在該禁止事項項目表正式公告、實施後，違反者將由NCC依「兩岸條例」第86條第4項規定查處，處新台幣五萬元以上五百萬元以下罰鍰，並得限期命其停止或改正；屆期不停止或改正者，得連續處罰。

NCC副主委翁柏宗回應，在該禁止事項項目表生效後，NCC就將依法辦理。

北京愛奇藝科技公司前於2016年間申請來台投資設立子公司，但是規劃經營的OTT TV業務，並不是開放給大陸地區人民或公司來台投資的項目，因此經濟部並未核准；可是，OTT TV能夠透過網路特性，達到在台違法落地的效果。

官員指出，該禁止事項項目表只能限制台灣本土不能有代理或經銷行為；專家認為，若中國OTT TV業者改為直接以跨境消費方式收取會員費用、或是透過第三地代理商運作，台灣會員仍可以正常收看這些中國OTT TV。