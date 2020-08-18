快訊

【國門危機1】桃機工程堆積土方影響飛安？ 機師：低空亂流增加逾百次

水果、神仙、動物都入列 颱風名字怎來的？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經濟部、NCC聯手 愛奇藝、騰訊最快9月禁止台灣代理經銷

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
北京愛奇藝科技公司前於2016年間申請來台投資設立子公司，但是規劃經營的OTT TV業務，並不是開放給大陸地區人民或公司來台投資的項目，因此經濟部並未核准。圖／摘自愛奇藝台灣站
北京愛奇藝科技公司前於2016年間申請來台投資設立子公司，但是規劃經營的OTT TV業務，並不是開放給大陸地區人民或公司來台投資的項目，因此經濟部並未核准。圖／摘自愛奇藝台灣站

NCC將於9月3日召開「網際網路視聽服務管理法」（OTT TV專法）公聽會，外界一直關心「如何處理中國大陸OTT TV業者」議題，經濟部將趕在公聽會前，助NCC一臂之力。經濟部商業司今（18）日預告，新增「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，唯一一項就是禁止台灣任何單位代理或經銷中國大陸OTT TV服務，規劃將在公聽會同日上路。

商業司表示，為防止中國大陸OTT TV，如愛奇藝、騰訊等，透過代理或經銷等「迂迴方式」在台灣非法經營，經行政院相關部會會商後，由NCC擔任OTT TV的中央目的事業主管機關。

同時，由經濟部依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」（簡稱兩岸條例）第35條第2項規定，會商NCC於今日預告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，禁止台灣地區的人民、法人、團體或其他機構提供代理、經銷，或從事OTT TV及其中間投入或相關商業服務等服務給大陸地區的人民、法人、團體或其他機構，預告期間為14日，將於9月1日期滿。預告期滿後，規劃9月3日進行正式公告。

商業司官員指出，過去依據「兩岸條例」，僅公告「在大陸地區從事商業行為應經許可或禁止之事項公告項目表」，並未規定在台灣地區的禁止項目。由於近年中國大陸OTT TV業者高調用各式管道進入台灣，引起立委在立法院高度關注，在行政院確立其主管機關為NCC、並提出行業管理法「OTT TV專法」草案後，商業行為負面表列的相關規範就由經濟部商業司公告。

也因此，今日預告的「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」中，就僅禁止「代理、經銷，或從事OTT TV」一項。

經濟部表示，在該禁止事項項目表正式公告、實施後，違反者將由NCC依「兩岸條例」第86條第4項規定查處，處新台幣五萬元以上五百萬元以下罰鍰，並得限期命其停止或改正；屆期不停止或改正者，得連續處罰。

NCC副主委翁柏宗回應，在該禁止事項項目表生效後，NCC就將依法辦理。

北京愛奇藝科技公司前於2016年間申請來台投資設立子公司，但是規劃經營的OTT TV業務，並不是開放給大陸地區人民或公司來台投資的項目，因此經濟部並未核准；可是，OTT TV能夠透過網路特性，達到在台違法落地的效果。

官員指出，該禁止事項項目表只能限制台灣本土不能有代理或經銷行為；專家認為，若中國OTT TV業者改為直接以跨境消費方式收取會員費用、或是透過第三地代理商運作，台灣會員仍可以正常收看這些中國OTT TV。

OTT NCC 經濟部

延伸閱讀

經濟部修法杜絕愛奇藝模式 代理商：沒想到商業行為也禁

愛奇藝涉偽造財務數據 遭美國證管會調查

相關新聞

愛奇藝要被禁了！台灣VIP會員焦慮 客服安撫：不讓權益受損

經濟部商業司今（18）日預告，禁止台灣任何單位代理或經銷中國大陸OTT TV服務，規劃將在9月3日上路。此消息震驚台灣愛...

經濟部、NCC聯手 愛奇藝、騰訊最快9月禁止台灣代理經銷

NCC將於9月3日召開「網際網路視聽服務管理法」（OTT TV專法）公聽會，外界一直關心「如何處理中國大陸OTT TV業...

【今日精摘】基本月薪調至2萬4／首位6歲以上「小明」返台

調幅史上最小！基本工資審議委員會經4小時勞資攻防，拍板明年基本工資月薪調升至2萬4000元、調幅約0.84%，時薪則調至160元、調幅約1.3％。

威力彩最高頭獎帶來買氣 彩券銷售年增逾2成

受威力彩史上最高頭獎買氣帶動，公益彩券業績擺脫疫情陰霾，逆勢成長，財政部統計，今年至7月底，公益彩券銷售額達新台幣974...

暑期打工旺！北市勞局辦專案勞檢 109間有21家違規

暑假適逢打工旺季，台北市勞動局7月起針對223家事業單位進行工讀生專案勞檢，檢查對象包含餐飲業、補教業、便利商店業等，目...

總統府：即使疫情影響 也能讓勞工分享經濟成長果實

基本工資月薪調升至24000元、時薪調升至160元。總統府發言人丁允恭表示，政府對基本工資的審議，都是根據經濟的情勢，兼...

基本工資微漲勞工無感 老闆嘆：生意不好得斤斤計較

基本工資審議委員會今拍板微調明年基本工資月薪、時薪，月薪調升至2萬4000元、調幅約0.84%，時薪則調至160元、調幅...

基本工資微調 餐飲業：幅度不大影響較小

基本工資月薪、時薪微調，餐飲業人士認為，調幅不大，對成本營運影響較小，六角導入智慧店舖提升效率，王品則表示，現行薪資都高...

經濟部修法杜絕愛奇藝模式 代理商：沒想到商業行為也禁

經濟部預告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，將代理或經銷中國OTT及相關商業服務，納入禁止範圍。想徹底杜絕愛奇藝...

基本工資調幅史上最低 許銘春：社會情勢艱難

基本工資審議委員會今天決議，明年起基本工資月薪調漲200元，調幅0.84%創史上新低。勞動部長許銘春說，在經濟、社會情勢...

基本工資微幅調漲 學者：疫情仍具不確定性

勞動部今天拍板，明年基本工資將微幅調漲，雖然是近年調幅最低的一次，但學者認為，薪資微調是好事，提醒企業疫情仍是下半年最大...

台灣連鎖加盟協會：憂倒店潮 反對基本工資調漲

對於明年基本工資將調漲，台灣連鎖暨加盟協會理事長賴淑芬表示，工資已經連續上漲多年，相較五年前，已調升20%，加上勞保率成...

熱門新聞

基本工資明年照調 調幅史上最小：月薪24000元、時薪160元

震驚市場！這家銀行人民幣存款利率突破3％

修法時值兩岸緊張 經部「政治限電」惹議

確定了！可成出售泰州廠給陸企藍思 交易價14億美元

聯電訂單滿手 8吋晶圓代工喊漲

康友-KY爆財務危機 踩雷銀行恐損失15億元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。