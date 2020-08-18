貿易局啟動數位行銷服務團 前進12縣市

瞄準數位商機，經濟部貿易局今（18）日召開記者會正式啟動「數位行銷服務團」，並將自8月20日起至11月12日止結合專家顧問群前往全台12個縣市辦理，讓業者透過實務操作熟悉運用數位科技及電子商務推廣產品。

貿易局指出，全球企業受到新冠肺炎疫情影響，已深入體認到數位化行銷的重要性，推動數位轉型是政府當前最重要及迫切的任務。貿易局已陸續推動一系列數位行銷與輔導措施，包括爭取預算輔導廠商透過電子商務平台拓展，也運用虛擬實境技術建置數位展館、視訊採購洽談，為業者創造更多數位推廣平台。

貿易局長江文若表示，多數業者在進行電子商務行銷時，反映希望能夠多辦理說明會，由專家進行實務解說，以瞭解數位工具的運用。因此貿易局將從北至南及東部等地擴大辦理，並針對業者的需求，例如：拍攝產品美照、運用網路直播以及上架國際電商平台等，由專家顧問推出客製化輔導協助解決。

同時，今日的記者會上貿易局也邀請到電子商務巨擘包括：樂天、臉書、以及谷歌的台灣區代表，為「數位行銷服務團」活動站台，並分享數位行銷國際趨勢與企業浪潮。

貿易局表示，數位行銷服務團首場將於8月20日在桃園市政府綜合會議廳辦理，並陸續前往新竹、雲林、嘉義等地辦理。