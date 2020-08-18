經濟部修法杜絕愛奇藝模式 代理商：沒想到商業行為也禁

經濟部預告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，將代理或經銷中國OTT及相關商業服務，納入禁止範圍。想徹底杜絕愛奇藝在台代理模式，首次以行政命令規範禁止「商業行為」。愛奇藝的台灣代理業者歐銻銻娛樂回應，因為仍屬於草案預告階段，尚未實施，無法預知未來正式公布的法規命令是否會有變化， 無法評論或回應。

NCC上月公布「網際網路視聽服務法」（業界俗稱OTT管理專法）還在草案公開公告階段，將在9月3日舉辦公聽會。經濟部突然公告商業行為的禁止項目，業界人士認為，因為產業界對OTT專法意見很多，認為政府該管的不管，但不該管的太多，也有台灣OTT業者認為盜版比較嚴重，政府應該先去抓盜版。無論如何，因為OTT專法「緩不濟急」，才會由經濟部突然修訂禁止商業行為項目，先透過管制代理行為，將愛奇藝「逐出」台灣。

歐銻銻娛樂表示，草案公告僅14天，就要進入行政院，「預期」很快也會公告實施，只能密切關注並且盡快研究相關對策，現在無法有正式的評論，但確實沒想到政府連商業行為也禁止。