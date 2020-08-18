行政院：尊重審議委員會結論 支持基本工資小幅調升

基本工資審議委員會今（18）日決議明年基本工資月薪、時薪僅微調至2萬4,000元、160元。行政院發言人丁怡銘表示，政院尊重審議委員會結論，支持基本工資小幅調升，既能照顧依靠領取基本工資生活的150多萬的台灣基層勞工，又不至於過度增加企業的負擔。

現行基本工資為月薪2萬3,800元、時薪158元，而今年因為新冠肺炎疫情衝擊產業，導致全球景氣低迷，在今日召開的基本工資審議委員會上，勞資雙方主張難以交集，經過4個小時的審議，決議基本工資月薪調升至2萬4,000元、漲200元，時薪調升至160元，漲2元。

丁怡銘表示，今年全世界經濟深受疫情衝擊，但因為台灣防疫做得好，紓困和振興都發揮成效，挹注資源協助企業度過難關，也讓受衝擊勞工獲得薪資或生活補助，因此今年經濟成長可望維持小幅成長，內需產業也逐漸恢復生機，減少減班休息人數。

丁怡銘表示，然而全球仍面臨第二波疫情，相關產業持續受到衝擊，底層勞工生活也受到影響。他說，在多方考量下，政院尊重審議委員會結論，支持基本工資小幅調升，既能照顧依靠領取基本工資生活的150多萬的台灣基層勞工，又不至於過度增加企業的負擔。