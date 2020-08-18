快訊

台積電駁陸廠挖角傳言 劉德音：這半年誰敢離台

賴品妤穿低胸「母湯」？女性自主權與男性特權的衝突

行政院：尊重審議委員會結論 支持基本工資小幅調升

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導
基本工資審議委員會於今日上午舉行，經過勞資討論，勞動部部長許銘春（右）宣布基本工資由23800元調整至24000元，時薪由158調至160元。記者曾原信／攝影
基本工資審議委員會於今日上午舉行，經過勞資討論，勞動部部長許銘春（右）宣布基本工資由23800元調整至24000元，時薪由158調至160元。記者曾原信／攝影

基本工資審議委員會今（18）日決議明年基本工資月薪、時薪僅微調至2萬4,000元、160元。行政院發言人丁怡銘表示，政院尊重審議委員會結論，支持基本工資小幅調升，既能照顧依靠領取基本工資生活的150多萬的台灣基層勞工，又不至於過度增加企業的負擔。

現行基本工資為月薪2萬3,800元、時薪158元，而今年因為新冠肺炎疫情衝擊產業，導致全球景氣低迷，在今日召開的基本工資審議委員會上，勞資雙方主張難以交集，經過4個小時的審議，決議基本工資月薪調升至2萬4,000元、漲200元，時薪調升至160元，漲2元。

丁怡銘表示，今年全世界經濟深受疫情衝擊，但因為台灣防疫做得好，紓困和振興都發揮成效，挹注資源協助企業度過難關，也讓受衝擊勞工獲得薪資或生活補助，因此今年經濟成長可望維持小幅成長，內需產業也逐漸恢復生機，減少減班休息人數。

丁怡銘表示，然而全球仍面臨第二波疫情，相關產業持續受到衝擊，底層勞工生活也受到影響。他說，在多方考量下，政院尊重審議委員會結論，支持基本工資小幅調升，既能照顧依靠領取基本工資生活的150多萬的台灣基層勞工，又不至於過度增加企業的負擔。

基本工資

延伸閱讀

基本工資調漲！資方一致反對 工商團體：只能含淚接受

基本工資調漲 勞方重制度資方憂倒閉

經濟解析／漲幅史上最小 為何基本工資還是要漲？

調薪了！基本工資月薪調升至24,000元、時薪160元

相關新聞

修法新增政治限電惹議 經濟部將加上「國際」二字

經濟部日前預告修改「電源不足時期限制用電辦法」，新增若遇政治、經濟等不可抗力因素，可以緊急限電，引發外界質疑是「政治限電...

基本工資時薪微調升2元 賴香伶：是在哈囉？

基本工資審議委員會今拍板明年基本工資月薪、時薪僅微調，月薪調升至2萬4000元，時薪則調至160元。民眾黨立委賴香伶在臉...

影／基本工資明年小幅調升 行政院：支持！

一年一度的基本工資審議委員會今登場，最終拍板明年基本工資月薪、時薪僅微調，月薪調升至2萬4000元，時薪則調至160元。...

基本工資調幅史上最低 許銘春：社會情勢艱難

基本工資審議委員會今天決議，明年起基本工資月薪調漲200元，調幅0.84%創史上新低。勞動部長許銘春說，在經濟、社會情勢...

基本工資微幅調漲 學者：疫情仍具不確定性

勞動部今天拍板，明年基本工資將微幅調漲，雖然是近年調幅最低的一次，但學者認為，薪資微調是好事，提醒企業疫情仍是下半年最大...

台灣連鎖加盟協會：憂倒店潮 反對基本工資調漲

對於明年基本工資將調漲，台灣連鎖暨加盟協會理事長賴淑芬表示，工資已經連續上漲多年，相較五年前，已調升20%，加上勞保率成...

蔡政府任內5度調整基本工資 逾200萬勞工受惠

基本工資審議委員會今天決議明年起基本工資月薪調至新台幣2萬4000元、時薪160元。勞動部長許銘春說，這是總統蔡英文任內...

基本工資調漲 學者：疫情影響下已有照顧到勞工

基本工資審議委員會今天決定基本工資月薪上調至新台幣2萬4000元、時薪160元。學者認為，審議結果與先前預測相同是微幅調...

基本工資還是漲了 人力銀行曝有這個隱憂

基本工資審議委員會今（18）日登場，勞動部長許銘春以「看到下半年經濟活動回復，而就業市場有回溫跡象」一席話開場表態，勞資...

國發會：台灣人口負成長提前於今年開始

國發會今（18）日發布「中華民國人口推估報告（2020年至2070年）」。國發會指出，我國正式在今年進入「人口負成長時代...

基本工資調漲！資方一致反對 工商團體：只能含淚接受

基本工資調漲拍板定案，工商團體表示，只能含淚接受，資方代表一致反對調整，但政府還是決定漲，基本工資跟勞健保掛勾，勞健保費...

基本工資調漲 勞方重制度資方憂倒閉

基本工資拍板調漲，資方委員憂心中小型以下企業會有倒閉潮，認為年終、績效獎金會縮水；勞方說，雖然漲幅不高，但這次重要之處在...

熱門新聞

70年老牌美琪藥皂被迫更名 因一字不得出現

基本工資明年照調 調幅史上最小：月薪24000元、時薪160元

震驚市場！這家銀行人民幣存款利率突破3％

修法時值兩岸緊張 經部「政治限電」惹議

安啦！經濟部公布國家口罩庫存照 近3億片很壯觀

聯電訂單滿手 8吋晶圓代工喊漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。