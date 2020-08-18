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基本工資還是漲了 人力銀行曝有這個隱憂

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
2021年基本工資審議今日舉行，全國產業總工會以及諸多工會團體於勞動部樓下，呼籲基本工資應該調漲。記者曾原信／攝影
2021年基本工資審議今日舉行，全國產業總工會以及諸多工會團體於勞動部樓下，呼籲基本工資應該調漲。記者曾原信／攝影

基本工資審議委員會今（18）日登場，勞動部長許銘春以「看到下半年經濟活動回復，而就業市場有回溫跡象」一席話開場表態，勞資雙方經過4小時攻防後，最後許銘春裁示，基本工資明年照調，月薪24,000元、時薪160元，儘管創下史上最小調幅，但在疫情全球仍在燒的此時，基本工資還是漲了。對此，人力銀行曝隱憂，年底前若沒有新的刺激消費或紓困政策，企業可能不會再有擴編動作。

yes123求職網發言人楊宗斌預估，在內需廠商部分，先前因三倍券等振興政策上路，確實出現人力回補情況，只是這股「聘僱力道」能否持續到第4季，仍有待觀察。畢竟光靠國人消費，像是國旅觀光還不夠，年底前若沒有新的刺激消費或紓困政策，企業可能不會再有擴編動作，僅以兼職職缺來彈性調整人力需求。

楊宗斌進一步指出，至於外銷導向企業部份，有些廠商受惠遠距工作、無接觸經濟，訂單仍暢旺，因此徵才狀況穩定；但有些仍受限缺料與海外疫情嚴峻，全球消費力道不振，暫時沒有擴編跡象，因此預估整體招募狀況，年底前是漲跌互見。

1111人力銀行副董事長劉美葵表示，相較於全球嚴峻的疫情，國內防疫得宜，出遊環境相對安全，刺激國人消費意願高昂，又適逢暑假與振興三倍券效益加乘，活絡國內經濟活動，湧現報復性消費潮，促使部分企業廠商陸續釋出人力需求來迎戰商機。

劉美葵進一步指出，根據1111人力銀行資料庫顯示，正職工作機會數自今年4月起，呈現逐月上升態勢，短短4個月之間，職缺增加10.5%；且工讀及兼職工作機會數也同步成長12.5%，主要集中在餐飲服務業及零售業，反映出內需漸熱「春燕不遠」，預料下半年徵才動能會比上半年好，就業市場可望漸入佳境。

面試趣則表示，5月左右就已明顯感覺到求職市場逐漸在回溫，預估下半年與上半年相比，將有更大的成長跡象，許多科技大廠都開始舉辦就業說明會，地方的就業服務中心也不斷的有就業媒合活動資訊釋出，加上畢業季，許多愛用新鮮人的公司，也在下半年加入徵才行列招募新血。

另，以網站求職者查看面試心得的數據觀察來看，今年7月的瀏覽次數已比2020年4月份高出1.5倍，若與2019年7月相比，今年的瀏覽量將近是去年的2倍。從此數據可分析了解到，疫情的影響，讓求職者更加珍惜、重視求職、面試的機會大家為了競爭到一份工作，願意花更多時間準備面試，進一步去瞭解公司的用人需求。

基本工資 人力銀行

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