國發會：台灣人口負成長提前於今年開始
國發會今（18）日發布「中華民國人口推估報告（2020年至2070年）」。國發會指出，我國正式在今年進入「人口負成長時代」，受疫情影響社會增加的境外移入減少，因此比前次推估提早兩年。
國發會預估，2070年我國總人口較今年的2,357萬人，減少32.9%或776萬人。其中，14歲以下幼年人口，減少155萬人或52%，15至64歲青壯年人口減少900萬人或53.5%，65歲及以上老年人口則會增加280萬人或74%。
為掌握人口結構變化狀況，國發會每二年發布一次未來50年人口推估數。國發會表示，本次推估結果與前次推估主要有三大變化：一、總人口將從今年開始轉呈負成長，較前次預估提早兩年，主因今年「死亡交叉」出生數16.4萬人低於死亡數18.6萬人，且因國際遷徙為主的社會增加，今年受疫情影響，罕見呈現負值，無發彌補自然增加減少之人數。
二、預估2025年進入超高齡社會（65歲以上人口占總人口20），比前次預估提早一年，國發會表示，在2018年已成為高齡社會（65歲以上人口占總人口14%）後，隨0-14歲幼兒人口下降，加以醫療水準提升，65歲以上老年人口占比持續提高。
三、 人口紅利期間延至2027年，較前次推估延長一。國發會說明，人口紅利是指青壯年人口（15-64歲）占總人口比重高於66.7％，也就是有三分之二人口有生產力，利於國家經濟發展；不過，我國人口紅利期間之所延長，卻是因為「少子化」使青壯年占比增加所致。
今年「自然增加」及「總人口」同步轉呈負成長，國發會說明，其實前次預估就已經預估今年自然增加將會負成長2,000人，但往年每年社會增加約增1萬人，仍不至於在今年進入「總人口負成長」。
不過，今年受到新冠肺炎疫情影響國際移動，使得今年社會增加不增反減，估減少1.1萬人；再加上自然增加「死亡交叉」的落差將近2萬人，也比預期高了一倍。
國發會補充，社會增加基本上有「國際遷徙」，是指因為工作、結婚入籍台灣的人；另有「國人遷徙」，若兩年沒有回到台灣，就會被除籍，但回來之後又會復籍。而疫情會影響移動，就無法產生因移動而帶來的人口入籍。
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