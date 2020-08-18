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經濟解析／漲幅史上最小 為何基本工資還是要漲？
明年的基本工資決定了，月薪、時薪僅微調，漲幅史上最小。為什麼只漲一點點？既然只漲一點點，為什麼還要調？因為它符合蔡總統的政見方向和勞工的期待。
月薪由2萬3,800元調升至2萬4,000元，調漲200元，調幅約0.84%；時薪由158元調至160元，漲2元，調幅約1.3％。
雖然資方喊痛，希望不漲，但不調漲似乎也難以說服勞工。在國際上，日本凍漲最低工資，日本第1季經濟衰退1.7%；但南韓明年調漲1.5%，南韓經濟比台灣差，基本工資卻仍然上漲，南韓第1季經濟成長1.4%，第2季衰退2.9%，台灣第1季成長2.20%，第2季衰退0.58%。
就國內而言，主計總處最新發布的預測，台灣今年經濟成長率會有1.56%，既然經濟成長，成長果實不能不分享給勞工。何況，休無薪假人數雖多，但整體受僱員工經常性薪資還是正常上漲，今年上半年漲1.47%。
主政者也希望基本工資上漲。資方代表今天開會都提到，漲到3萬元是蔡總統的政見，勞動部也希望繼續朝這個方向邁進。資方能理解主政者的政治壓力。
接下來是漲多少？這次調整仍用了技巧。製造業和多數服務業的成本在月薪，月薪調幅很低。製造業用了很多的外勞，外勞薪資與基本工資連動，月薪只漲200元，漲幅0.84%，尤其使用外勞製造業的期待。
漲幅較大的是在時薪，說漲幅大，其實也只漲2元，但漲到160元，上了個整數，說起來好聽。
漲了，就是勞工的勝利，在景氣不好狀況下，政府勉為其難協調出個上漲的結果，即便漲幅不高，勞方也能接受。
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