基本工資24,000元為何出線？原來是為了這個

勞動部今（18）日舉行基本工資審議委員會，決議基本工資月薪由目前23,800元調升至24,000元，調幅約0.84%；據了解，之所以最後由24,000元出線，是因為這次調升，未超過勞保23,801元至24,000元級距，因此以不增加雇主勞保負擔下，勞資各退一步，最後由24,000元出線。

一位委員表示，一開始資方委員就提出，因疫情不明，建議延到今年第4季再做討論，也有委員建議作成附帶決議，但此建議遭勞方反對。

勞方則主張調幅應要有3%調幅，但資方不接受。最後由專家學者依經濟成長率及消費者物價指數計算出約0.84%、約24,000元；勞方代表本來不接受，但考量24,000元不會使得勞保級距升一級，可有效減少雇主勞保負擔，因此最後由24,000元出線。