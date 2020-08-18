快訊

近期首艘美軍艦艇通過台灣海峽！ 兩岸艦艇監控中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基本工資24,000元為何出線？原來是為了這個

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
2021年基本工資審議今日舉行，全國產業總工會以及諸多工會團體於勞動部樓下，呼籲基本工資應該調漲。記者曾原信／攝影
2021年基本工資審議今日舉行，全國產業總工會以及諸多工會團體於勞動部樓下，呼籲基本工資應該調漲。記者曾原信／攝影

勞動部今（18）日舉行基本工資審議委員會，決議基本工資月薪由目前23,800元調升至24,000元，調幅約0.84%；據了解，之所以最後由24,000元出線，是因為這次調升，未超過勞保23,801元至24,000元級距，因此以不增加雇主勞保負擔下，勞資各退一步，最後由24,000元出線。

一位委員表示，一開始資方委員就提出，因疫情不明，建議延到今年第4季再做討論，也有委員建議作成附帶決議，但此建議遭勞方反對。

勞方則主張調幅應要有3%調幅，但資方不接受。最後由專家學者依經濟成長率及消費者物價指數計算出約0.84%、約24,000元；勞方代表本來不接受，但考量24,000元不會使得勞保級距升一級，可有效減少雇主勞保負擔，因此最後由24,000元出線。

基本工資審議委員會今上午10點登場，今年疫情衝擊因素，勞資雙方就經濟相關數據客觀論述，最後拍板微調。記者曾原信／攝影
基本工資審議委員會今上午10點登場，今年疫情衝擊因素，勞資雙方就經濟相關數據客觀論述，最後拍板微調。記者曾原信／攝影

勞保 基本工資

延伸閱讀

基本工資明年月薪加200元時薪漲2塊 勞工滿意嗎？

調薪了！基本工資月薪調升至24,000元、時薪160元

影／基本工資審議會勞資恐掀激戰 許銘春籲理性討論

勞團籲調漲基本工資 解救低薪族

相關新聞

基本工資調漲！資方一致反對 工商團體：只能含淚接受

基本工資調漲拍板定案，工商團體表示，只能含淚接受，資方代表一致反對調整，但政府還是決定漲，基本工資跟勞健保掛勾，勞健保費...

經濟解析／漲幅史上最小 為何基本工資還是要漲？

明年的基本工資決定了，月薪、時薪僅微調，漲幅史上最小。為什麼只漲一點點？既然只漲一點點，為什麼還要調？因為它符合蔡總統的...

基本工資24,000元為何出線？原來是為了這個

勞動部今（18）日舉行基本工資審議委員會，決議基本工資月薪由目前23,800元調升至24,000元，調幅約0.84%；據...

基本工資明年照調 調幅史上最小：月薪24000元、時薪160元

一年一度的基本工資審議委員會今上午10點登場，今年受疫情衝擊，經濟與社會局勢格外動盪不明，勞方以照顧基層勞工為名，高喊溫和調漲，且盼速戰速

基本工資調漲 勞方重制度資方憂倒閉

基本工資拍板調漲，資方委員憂心中小型以下企業會有倒閉潮，認為年終、績效獎金會縮水；勞方說，雖然漲幅不高，但這次重要之處在...

台灣人口今年進入負成長 2025年邁向超高齡社會

國發會今天公布最新人口推估報告，結果顯示，台灣總人口2020年開始轉呈負成長，較上次推估提前2年；此外，台灣將於2025...

基本工資明年月薪加200元時薪漲2塊 勞工滿意嗎？

一年一度的基本工資審議委員會，今年受疫情衝擊，經濟與社會局勢格外動盪不明，勞資雙方各有退讓，最後仍以照顧邊際勞工為由，拍...

六都振興加碼大戰誰最給力？台中購物節大手筆送豪宅超吸睛

府為振興經濟發放三倍券，各縣市卯足全力要「振興地方」，希望民眾拿著振興券到地方去消費、振興地方經濟。直轄六都也紛紛參戰，送豪宅、送汽車可以說是誠意十足，不過各縣市的加碼項目與宣傳力道大不相同，究竟在六都中，哪個直轄市才是獲得最多討論的呢？

風機鑄廠動土 沈榮津：政府綠能政策 為廠商排除萬難

風機鑄件廠商永冠集團今天在台中港廠區舉辦動土典禮，行政院副院長沈榮津到場祝賀表示，綠能計畫是政府的政策，立場清楚堅定，離...

台南安平再生水廠新建工程 將降低產業缺水風險

為維持科技產業區穩定供水，台南市啟動安平再生水廠新建工程，今天由行政院長蘇貞昌主持開工典禮，預計2024年11月完工後，...

影／基本工資審議會勞資恐掀激戰 許銘春籲理性討論

攸關明年基本工資是否調漲的基本工資審議委員會今登場，由於今年受疫情影響，局勢變動性高，資方團體主張時機點不對，盼能延後擇...

疫情未明！基本工資審議今開打 資方拖延戰盼年底再審

基本工資審議委員會今上午10點登場，今年新冠肺炎疫情肆虐，產業景氣皆受衝擊，因此明年基本工資是否調升備受關注。資方團體在...

熱門新聞

70年老牌美琪藥皂被迫更名 因一字不得出現

基本工資明年照調 調幅史上最小：月薪24000元、時薪160元

震驚市場！這家銀行人民幣存款利率突破3％

修法時值兩岸緊張 經部「政治限電」惹議

安啦！經濟部公布國家口罩庫存照 近3億片很壯觀

聯電訂單滿手 8吋晶圓代工喊漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。