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永冠離岸風電鑄件廠動土 沈榮津：建構風機產業價值鏈

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導
行政院副院長沈榮津。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
行政院副院長沈榮津。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影

行政院副院長沈榮津今（18）日出席「永冠集團離岸風電鑄件廠動土典禮」時時表示，永冠集團（1589）離岸風電鑄件廠動土，是台灣離岸風電產業在地化持續推進的最佳例證，政府也希望利用離岸風電開發的同時，把離岸風電產業從海事工程、水下基礎到整個風機的產業價值鏈，利用此機會在台灣建構起來。

沈榮津表示，台灣剛開始要發展離岸風電的時候，有些外商朋友、開發商跟系統商對於台灣發展離岸風電的決心有些疑慮，但是政府的政策很清楚，而且推動在2025年再生能源的占比要達到20%的立場很堅定，過程中雖遭遇一些困難，但政府都站在第一線協助廠商排除投資障礙，讓整個能源轉型計畫順利進行，今天才能夠在台中順利進行動土儀式。

沈榮津指出，除今天的離岸風電鑄件廠動土外，旁邊天力公司離岸風電葉片製造工廠也在興建中、西門子歌美颯(SGRE)公司的機艙組裝廠也在興建中，另外，西門子歌美颯(SGRE)transformer變壓器和switch gear開關設備，也和在這一個專區的華城電機合作生產，已建構出台中港離岸風電專區產業價值鏈。

沈榮津指出，離岸風電水下基礎部分，在北台灣及南台灣分別由台北港世紀風電及中鋼公司的興達海基承造，目前進行的相當順利，這些都要特別感謝MPI、CIP，以及系統商西門子歌美颯(SGRE)、台灣菱重維特斯(MVOW)公司配合政府的政策來落實國產化計畫。

沈榮津強調，政府推動綠能計畫同時，也帶動了台灣綠能產業等相關就業機會。

離岸風電 沈榮津

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