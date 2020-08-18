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台南安平再生水廠新建工程 將降低產業缺水風險
為維持科技產業區穩定供水，台南市啟動安平再生水廠新建工程，今天由行政院長蘇貞昌主持開工典禮，預計2024年11月完工後，每天可供水3.75萬噸，將作為工業用水來源，賣給南科高科技廠商製程使用，降低產業缺水風險。
內政部指出，「安平再生水廠」為「公共汙水處理廠放流水回收再利用示範推動方案」之一，因應台南科學園區開發每天將使用8.3萬噸再生水，其中6.3萬噸由營建署編列66.71億元經費補助進行，包括永康廠1.55萬噸、安平廠3.75萬噸、仁德廠1萬噸，其餘2萬噸由園區內自建再生水廠供應，再生水將為南科提供一股穩定的工業用水來源，並分散缺水的風險。
內政部次長陳宗彥表示，安平再生水廠工程分2期，總經費35.94億元，其中營建署補助27.71億元，科技部南科管理局5.83億元，地方配合款2.4億元，第一期預計2022年10月完工，每天可供應1萬噸，第二期會在2024年11月完工，每天可供應3.75萬噸，未來結合永康、仁德2座再生水廠，每天共可供水6.3萬噸，等於每年提供約3分之1座南化水庫有效蓄水量給工業用水，對創造產業利基有正面助益。
台南市長黃偉哲表示，南部地區豐枯水期雨量差異明顯，為穩定南部地區供水，政府發展汙水再生利用。蘇貞昌說，台南是新科技重鎮，為有效運用水資源，一方面清淤水庫，另方面將汙水再生運用，期待工程順利，將汙水再生成有用的水，可看出國家對於水的運用是「滴滴都珍貴」。
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