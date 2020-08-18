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挺勞工！基本工資明年照調漲 月薪24000元、時薪160元

長住美國少年無症狀十天突採檢 陳時中下令政風單位調查

基本薪資應再調 勞團籲共享經濟果實

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導

「低薪是國恥，凍漲薪資沒道理！」勞動部大樓門口18日聚集大批人潮，全教總、全產總及各地銀行、電信工會近百成員大聲疾呼，要求政府調漲基本薪資，「不只共體時艱、也要利潤共享。」全產總理事長江建興說，台灣曾長達10年未調漲薪資造成邊際勞工權益損失，這是政府失職。

僱主團體拖延戰術

勞動部18日召開年度基本薪資審議委員會，場外擠滿人潮，全國教師工會總聯合會、全國產業總工會、全國金融業工會總聯合會等成員大聲疾呼，要求政府提升勞工待遇，也批評僱主團體提出因疫情不明需另擇期討論，欲延後會議時程的說法，已被勞工團體視為採取拖延戰術。

全國產業總工會理事長江建興表示，每次談到基本薪資調整，僱主團體就抵制，全球經濟不景氣也總是成為政府與僱主凍漲薪資的理由。但他指出，1997到2006年基本薪資凍漲的10年間，台灣經濟成長率平均達4.81%，顯示經濟成果並沒有與勞工共享。他無奈說：「台灣的低薪在世界進步國家中已非常少見。」

經濟合作暨發展組織OECD指出，低薪族為不滿國家薪資中位數2/3的族群，根據行政院主計總處提供的數字可知，台灣每月薪資低於2萬7333元即為低薪族，但國內目前基本薪資僅有2萬3800元，勞工團體大批，「消失的3500到哪裡去了？」

共體時艱、共享成果

「希望僱主摒除成見，讓勞工一起享受企業獲利的果實。」江建興補充。前理事長莊爵安則說，勞動部年度的基本薪資審議委員會，企業主跟財團說今年因為疫情關係要順延，「那前年、去年經濟好的時候怎麼沒提出加薪說法呢？」政府挹注企業的幾百億，本意是照顧勞工，卻只見政府挺企業，企業沒挺勞工。

來自南部的新高市產業總工會理事長何政家強調，低薪不只是國恥，也是政府無能的展現，例如高雄薪資普遍低迷造成南北發展不均。他說：「勞工是貢獻經濟的基礎，應與僱主共享經濟成果。」全產總秘書長戴國榮則提醒，政府存在目的應是要照顧多數人的福利，而非創造少數人的財富。

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薪資凍漲 共享經濟 勞動部

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