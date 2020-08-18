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台美夥伴關係深化 總統盼透過雙邊貿易協定創造雙贏

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導

蔡英文總統今（18）日接見「台北市美國商會」會長金奇偉(C.W.Chin)表示，台美的夥伴關係不斷在深化，雙方簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」，外貿協會也啟動「台美企業聯盟」。她也期盼透過雙邊貿易協定（BTA），雙方可以發揮產業互補性，台美經貿往來也會更深化，帶來更多的商機，創造雙贏發展。

總統表示，今年初以來，我們一直面對嚴峻的疫情挑戰，及全球政經秩序的變化，藉此機會，她要感謝「台北市美國商會」在今年6月發表「台灣白皮書」時，對台灣防疫成果的肯定，並且針對經貿政策，提供許多建議。

總統說，「台北市美國商會」很重視台灣振興觀光業的政策，希望協助台灣在國門開放後，吸引更多外國旅客，也願意提供協助。她要告訴大家，不論是外國旅客或外商投資，台灣都是張開雙臂歡迎，希望跟「台北市美國商會」一起努力，朝目標邁進。

總統表示，正如金奇偉會長所說，台灣可以運用防疫經驗，展現完善的經商和投資環境。台灣在這幾年來，在改善投資環境上，確實有不少成果；再加上美中貿易衝突及香港情勢，台灣產業也遇到新的挑戰和機會，我們已立下目標，要將台灣打造成亞洲企業資金調度及高階資產管理中心。

總統說，「美國商業環境風險評估公司」（BERI）今年首次的評估報告當中，台灣投資環境風險評比的排名上升，成為全球第三名；最近，美國國務院公布「5G乾淨網路」名單，台灣的五家電信業者也都在內。

總統指出，台灣會努力打造「六大核心戰略產業」，包括資訊及數位產業、生物及醫療科技產業等，以及成立「人才循環大聯盟」，讓臺灣成為未來全球經濟的關鍵力量，也會是美國面臨供應鏈重整，在亞洲可信賴的最佳盟友。

她說，台美的夥伴關係不斷在深化，上星期雙方簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」，外貿協會也啟動「台美企業聯盟」，要用國家隊的力量，來服務雙邊企業，她很高興「台北市美國商會」也參加這個交流平台。

總統表示，她知道「台北市美國商會」一直很關心台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）的進度，也再次感謝「台北市美國商會」在今年的白皮書中，建議美國政府加速推動台美雙邊貿易協定。

總統強調，她相信透過雙邊貿易協定，雙方可以發揮產業互補性，台美的經貿往來也會更深化，帶來更多的商機，創造雙贏發展。

最後，總統表示，除了雙邊貿易協定外，她也非常重視「台北市美國商會」反映的會員企業建議，很高興今天能跟金奇偉會長和各位貴賓，當面交換意見，希望我們繼續為深化台美經貿關係，一起來努力。

美國商會 外貿協會

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