守護學生暑期打工權益 北市勞動局將進行工讀專案勞檢

暑假期間適逢打工旺季，台北市勞動檢查處規劃對223家事業單位進行工讀生專案勞檢，挑選對象為餐飲業、補教業、便利商店業等僱用工讀生及部分工時勞工較多之行業。勞動局局長陳信瑜表示，工讀生與一般勞工都享有勞基法之保障，雇主應重視工讀生勞動權益，遵守勞基法相關規定。

許多學生會利用暑假期間進行工讀，先體驗瞭解職場生活，進而累積個人工作經驗與能力。然而不論工作時間長短，凡受雇主僱用從事工作獲致工資者，均屬勞動基準法所保障之勞工，不因其約定正常工作時間之長短而有別，有關工資、工時、休假、例假、休息日及請假等勞動條件相關規定，工讀生均與一般勞工無異。

今年7月份起，北市勞動檢查處已啟動「工讀生與部分工時勞工勞動條件暨青春專案計畫」，針對較常僱用工讀生及部分工時勞工之行業，例如：便利商店業、餐飲業、飲料店業、補教服務業、零售式量販業、飯店業等實施勞動檢查，檢查重點包含工資、工時、休息、例假、休假及性別工作平等法等相關規定，以保障工讀生與部分工時勞工之工作權益，並督促事業單位確實遵守勞動法令相關規定，期能提供勞工合法之勞動條件與勞動環境。

陳信瑜表示，依照過往的檢查紀錄，事業單位常見違反事項，包含「未依法給加班費」、「未依法給予一例一休」、「國定假日出勤未加給工資」、「未覈實記載勞工出勤紀錄」、「未定期召開勞資會議」等，前開事項均列為本次專案檢查重點。陳局長呼籲雇主要重視勞工之勞動條件，務必遵守勞動法令規定，期能創造一個勞資雙贏的勞動環境。