快訊

懷胎7月孕婦騎機車擦撞吊車 後載2歲女兒捲車底慘死

鬼月玩水會被抓交替？水域安全責任在人不在鬼

基本工資審議 資方三策略：延會、不調、漲而暫緩實施

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
基本工資審議委員會今上午10點登場，勞團於審議會前在勞動部召開記者會，強調今天就要做出結論，不要拖到年底才審議，並希望基本工資能調升3到5%，維持往年水準。記者曾原信/攝影 葉冠妤
基本工資審議委員會今上午10點登場，勞團於審議會前在勞動部召開記者會，強調今天就要做出結論，不要拖到年底才審議，並希望基本工資能調升3到5%，維持往年水準。記者曾原信/攝影 葉冠妤

基本工資審議委員會今（18）日上午10時順利召開，勞資政學代表都出席了，現場都戴口罩。勞動部長許銘春致詞表示，希望能在兼顧勞資權益下，達成共識。資方代表則提出三個策略，延會、不調、漲而暫緩實施。

勞工團體在開會前集結在勞動部門口，要求照顧勞工權益。資方代表在會前也受訪發言，表達資方立場。

中華民國工業區廠商聯合總會副理事長賴博司說，如果真的決定調漲，那麼希望能夠「暫緩實施」，等到疫情過去了，企業運作都恢復正常，再來漲工資。「現在製造業接不到訂單，老闆都發不出薪水了，那裹談得到漲工資？」

中華民國工業協進會監事余玉枝說，希望不調，但是這違背蔡總統的政見，但蔡總統的理想太高了。最終我們還是會聽勞動部的，「聽命行事」。如果問我個人的意見，我覺得現在不是談基本工資的好時機，疫情還沒有過去，未來不確定性很高，誰也不知道接下來情況會怎麼樣，「最好是等到12月情況明朗後再來開會。」

對於部分委員所說的未來不確定性，許銘春致詞時說，疫情初期，在勞資共體時艱下，已度過難關。「看到下半年經濟活動回復，而就業市場有回溫跡象。」

疫情 勞動部 基本工資

延伸閱讀

基本工資審議今登場 勞團喊：今天做結論 盼至少漲3%

基本工資是否調整 勞資政學審議決定

疫情之下的基本工資 勞方：一定要調漲、漲幅可討論

許銘春：基本工資審議 下月舉行

相關新聞

疫情未明！基本工資審議今開打 資方拖延戰盼年底再審

基本工資審議委員會今上午10點登場，今年新冠肺炎疫情肆虐，產業景氣皆受衝擊，因此明年基本工資是否調升備受關注。資方團體在...

基本工資審議今登場 勞團喊：今天做結論 盼至少漲3%

基本工資審議委員會今上午10點登場，今年新冠肺炎疫情肆虐，產業景氣皆受衝擊，因此明年基本工資是否調升備受關注。資方屢開嗆...

基本工資調不調？過半資方反對 憂降低徵才意願

基本工資審議委員會今（18）日登場，將討論明年的基本工資是否調漲。但，根據yes123求職網公布的調查顯示，若同時考量「...

影／基本工資審議會勞資恐掀激戰 許銘春籲理性討論

攸關明年基本工資是否調漲的基本工資審議委員會今登場，由於今年受疫情影響，局勢變動性高，資方團體主張時機點不對，盼能延後擇...

基本工資審議 資方三策略：延會、不調、漲而暫緩實施

基本工資審議委員會今（18）日上午10時順利召開，勞資政學代表都出席了，現場都戴口罩。勞動部長許銘春致詞表示，希望能在兼...

新冠肺炎疫情全球燒 「這二國」基本工資還是漲了

受新冠肺炎疫情影響，基本工資調不調？今年可說是最難決定的一次，其它各國的情形又是如何呢？yes123求職網發言人楊宗斌表...

光靠勞保不夠 退休後月領4萬你可以這樣做

退休後每個月想要有4萬元收入來源，支應生活開銷，光靠勞保退休給付辦不到，但如果有間價值1,800萬元的房子，透過「勞保月...

陸資黨政軍企業登台 「應限制」投資

香港國安法實施促使經濟部修正「陸資」定義，經濟部投審會將於周四正式預告「大陸地區人民來台投資許可辦法」修正草案，六十天後...

小公司放無薪假 變多了

勞動部昨（17）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前實施無薪假有800家、19,689人，一周內增加66家、231...

台南暫居六都招商王

財政部促參司統計至今年7月底，民間投資公共建設簽約案件共46件，簽約金額合計921億元規模。六都之中台南市以簽約金額11...

民間投資公建 金額飆高

財政部促參司統計，今年前七月民間投資公共建設簽約金額達921億元，遠高於去年同期的635億元，年增逾45%，幾乎不受新冠...

海外企業來台掛牌 陸資怎認定？

經濟部檢討陸資定義，將牽動Ｆ公司（ＫＹ類股）來台上市，金管會初估新規定對不同股權結構的Ｆ公司，將產生不同影響，為掌握潛在...

熱門新聞

70年老牌美琪藥皂被迫更名 因一字不得出現

董事捲入全台最大洗錢案 亞果遊艇發聲明澄清

震驚市場！這家銀行人民幣存款利率突破3％

台積電5奈米產能 傳本季擴至7萬片

修法時值兩岸緊張 經部「政治限電」惹議

安啦！經濟部公布國家口罩庫存照 近3億片很壯觀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。