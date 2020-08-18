基本工資審議 資方三策略：延會、不調、漲而暫緩實施
基本工資審議委員會今（18）日上午10時順利召開，勞資政學代表都出席了，現場都戴口罩。勞動部長許銘春致詞表示，希望能在兼顧勞資權益下，達成共識。資方代表則提出三個策略，延會、不調、漲而暫緩實施。
勞工團體在開會前集結在勞動部門口，要求照顧勞工權益。資方代表在會前也受訪發言，表達資方立場。
中華民國工業區廠商聯合總會副理事長賴博司說，如果真的決定調漲，那麼希望能夠「暫緩實施」，等到疫情過去了，企業運作都恢復正常，再來漲工資。「現在製造業接不到訂單，老闆都發不出薪水了，那裹談得到漲工資？」
中華民國工業協進會監事余玉枝說，希望不調，但是這違背蔡總統的政見，但蔡總統的理想太高了。最終我們還是會聽勞動部的，「聽命行事」。如果問我個人的意見，我覺得現在不是談基本工資的好時機，疫情還沒有過去，未來不確定性很高，誰也不知道接下來情況會怎麼樣，「最好是等到12月情況明朗後再來開會。」
對於部分委員所說的未來不確定性，許銘春致詞時說，疫情初期，在勞資共體時艱下，已度過難關。「看到下半年經濟活動回復，而就業市場有回溫跡象。」
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