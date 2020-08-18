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新冠肺炎疫情全球燒 「這二國」基本工資還是漲了

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
面對疫情年，像是南韓、澳洲兩國，仍選擇微幅調升基本（最低）工資，但像是日本就維持不變。記者杜建重／攝影
面對疫情年，像是南韓、澳洲兩國，仍選擇微幅調升基本（最低）工資，但像是日本就維持不變。記者杜建重／攝影

受新冠肺炎疫情影響，基本工資調不調？今年可說是最難決定的一次，其它各國的情形又是如何呢？yes123求職網發言人楊宗斌表示，面對疫情年，像是南韓、澳洲兩國，仍選擇微幅調升基本（最低）工資，但像是日本就維持不變。

楊宗斌指出，畢竟基本工資主要是要照顧到「邊際勞工」，例如時薪的提高，有助二度就業婦女、中高齡勞工與學生打工族，改善他（她）們的經濟狀況；至於月薪規定，雖然直接受惠的外勞較多，不過在「比價效應」、「外溢效果」帶動下，能推升社會新鮮人起薪水準，緩步改善青年低薪化問題。

楊宗斌表示，凡事一體兩面，畢竟薪資上漲，無法避免企業將人事成本轉嫁給消費者，也就是勞工自己，而且還可能減少人員聘用機會，或改採「自動化」生產系統、AI服務模式，甚至出現關店、企業倒閉危機。而且若減少「時薪人員」的使用、降低到班時數，變相增加「正職人員」工作量，恐怕導致過勞風險、提高離職率。

最終會出現「雙輸」或「雙贏」局面，確實需要謹慎評估「經濟淨效果」，比如顧慮到中小企業的承受度，還有聘用較多計時人員的服務業。楊宗斌表示，最佳狀況應該是最終「薪資漲幅」仍大於「物價漲幅」，代表「實質購買力」增加，使得調薪機制「正向循環」到內需經濟。

疫情 薪資 基本工資

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