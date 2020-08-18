基本工資調不調？過半資方反對 憂降低徵才意願

基本工資審議委員會今（18）日登場，將討論明年的基本工資是否調漲。但，根據yes123求職網公布的調查顯示，若同時考量「物價與收入」，有89.3%勞工表示，支持明年基本工資的「月薪」再調漲。不過，則有過半資方反對，並有42%資方表示，若基本工資調漲，恐會降低徵才意願。

其中，勞方力挺者對於「合理月薪」水準：有38.9%認為，至少要3萬元；也有24.5%認為，至少要2.5萬元；還有14.8%認為，至少要2.6萬元。

此外，也有86%勞工表示，支持明年基本工資的「時薪」再調漲，但比例也略低於去年同期調查的89.2%。其中勞方力挺者對於「合理時薪」水準：有38%認為，至少要190元；也有16.8%認為，至少要180元；還有14.9%認為，至少要170元。

相較之下，在資方看法方面，對於「基本工資」的月薪明年是否再調漲，「支持的」佔49.4%，「不支持的」佔50.6%。另外對於「基本工資」的時薪明年是否再調漲：「支持的」佔44.7%，「不支持的」佔55.3%。整體而言，反對時薪、月薪調整的企業，比例皆過半。

不過，假如明年基本工資再度調漲，對於整體職缺平均起薪，仍然有62.4%的公司透露，預估會跟進調升；只是也有41.7%的企業坦言，預估會因此「降低」公司徵才意願。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，不論是外銷或內銷導向廠商，皆受到疫情衝擊，因此資方今年應該傾向希望基本工資「凍漲」一年。只是基本工資的精神，就是考量邊際勞工的生活，這些弱勢族群今年的經濟情況，又特別受到疫情影響，不少人甚至需要紓困度日。

因此，兼顧照顧勞工，避免擴大貧富差距，同時衡量企業人事成本承受度，以及調薪能刺激消費三方面考量下，yes123求職網建議可採取折衷方式，也就是溫和微調，比如說調幅減半，應是勞資雙方較能接受的方向，所以推估下來，月薪可調1.5%~2.5%，時薪可調2.5%~3.5%。

yes123求職網指出，「基本工資變動勞資看法調查」，是於2020年7月30日到8月12日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的會員，會員有效問卷共1,210份，信心水準為95%，誤差值為正負2.82%。至於企業有效問卷共935份，信心水準為95%，誤差值為正負3.2%。