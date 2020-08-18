永冠斥資52億元 設立海上風電鑄件廠

風機鑄件大廠永冠-KY（1589）今（18）日在台中港舉行台灣第一座海上風電鑄件廠動土儀式，行政院副院長沈榮津應邀到賀；永冠斥資52億元設立台灣最大海上風電鑄件廠，朝向10M以上風機鑄件供應，中長期營運看好。

永冠表示，海上風電市場在台灣除了每年會有1GW的量以外，在歐洲，美國，日本，韓國等也會有很多的量，在未來十年不斷成長的市場，對於台中港新廠是一個很好的利基。

永冠強調，目前在台灣市場，已經跟菱重維塔斯以及西門子歌美颯簽署了有條件合約供應鑄件，在政府離岸風電國產化的政策加持下，預計兩年後台中港新廠投入生產時，永冠集團的產能可以從今年的年產能20萬噸，到2023年擴增到25萬噸，年增25%，提高供應力。

永冠台中港新廠投資52.2億元設立大型鑄件廠，受到海上風電產官學的重視，預計當日將還有經濟部、工業局、台中市政府、風場開發商、系統商的貴賓蒞臨，動土儀式由永冠董事長張賢銘率領高階主管主持。

永冠表示，因應西門子歌美颯宣布要在台灣採用14MW超大型離岸風機，雙方合作開發14MW離岸風機鑄件，設計由客戶指定，永冠來承接完成、交貨。今後若有客戶要求更大規格的風機鑄件，均有能力接單。

永冠上半年合併營收達32.66億元，稅後純益0.8億元，每股純益（EPS）0.75元；相較第一季EPS每股淨損1.06元，轉虧為盈。

永冠指出，大型鑄件廠以客戶指定的大型海上風機用的鑄件為主，成為亞太供應基地，規劃採購台灣優質上市櫃業者的大型機床、機電及高壓變電站等高達20億元。另外30億元，則作為興建廠房之用，需要有抗腐蝕、抗強風及抗鹽份的高標要求。台中港投資案，最終將帶動700人的就業機會。