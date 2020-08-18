光靠勞保不夠 退休後月領4萬你可以這樣做

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
兆豐銀行推以房養老搭配勞保月退，輕鬆維持退休生活品質，活動期間內申辦方案，抽足部按摩機，推薦人還可拿7-11禮券。圖/兆豐銀行提供
兆豐銀行推以房養老搭配勞保月退，輕鬆維持退休生活品質，活動期間內申辦方案，抽足部按摩機，推薦人還可拿7-11禮券。圖/兆豐銀行提供

退休後每個月想要有4萬元收入來源，支應生活開銷，光靠勞保退休給付辦不到，但如果有間價值1,800萬元的房子，透過「勞保月領金」搭配「以房養老」的方式規劃退休生活，若以年資30年，平均投保薪資4.2萬元的勞工，再加上以市價1,800萬元的房子申辦以房養老，估算每月可以領超過4萬元的退休金，輕鬆維持一定水準的退休生活品質。

根據台北市政府主計處統計，目前台北市平均每人每月消費及非消費支出總額已達3萬5,000元，退休勞工如果單靠勞保月領退休金，恐無法支應退休生活的基本開銷。

以現有勞保制度計算，假設投保勞保年資共30年，平均月投保薪資4萬2,000元的勞工，選擇一次全部領回，只會有189萬元，如採取月領年金的方式，每月可領金額為1萬9530元。

兆豐銀行建議，如果搭配「以房養老」的方式，則可以為自己加碼更多的退休金。若以市價1,800萬元的房子承做「以房養老」，以貸款七成，借款30年計算，則銀行每月最高可撥貸3.5萬元（1,800萬元*0.7÷360個月），讓退休生活安養無虞。

兆豐銀行表示，「以房養老」貸款因貸款利息需按月繳息，每月實領金額雖逐月遞減，但利息收取上限為銀行月定額撥貸金額的1/3，以上述舉例來看，到了約第20年之後的貸款後期，每月仍可領到2.4萬元，再加上既有的勞保月領年金，民眾的退休生活還是可以維持在水平之上。

退休金 以房養老 勞保

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