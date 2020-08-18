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陸資黨政軍企業登台 「應限制」投資

聯合報 / 記者黃有容／台北報導
經濟部投審會周四預告「大陸地區人民來台投資許可辦法」修正草案。（美聯社）
經濟部投審會周四預告「大陸地區人民來台投資許可辦法」修正草案。（美聯社）

香港國安法實施促使經濟部修正「陸資」定義，經濟部投審會將於周四正式預告「大陸地區人民來台投資許可辦法」修正草案，六十天後上路。其中，除對於持股百分之卅改為「分層認定」、檢視所有決策組織將更嚴格、擴大限制中國大陸黨政軍投資以外，也新增應申請許可投資的兩種樣態，包括對非上市櫃公司的「協議控制」和「併購特定部門或資產」。

官員指出，法規修正將不溯及既往，但若有增資等新申請案，恐怕就要自行調整持股比率才能「繼續當外資」，或是直接轉為以 陸資標準審查。

草案對持股三成計算方式，將由現行「綜合持股計算法」改採「分層認定計算法」。投審會官員說，過去陸資可藉不斷轉投資、稀釋股份，子孫公司進入台灣就不會被定義為陸資；但修正草案通過後，將改為「分層認定」，也就是將陸資持股三成的甲公司先定義為陸資後，在審查乙公司時，就會被定義為陸資。

控制力認定標準方面，投審會表示，修法後，對於決策組織的檢視，將由「董事會或約當組織」擴大至董事會下設的其他可決定公司營運方針的組織。例如，某第三地公司於董事會底下另設有控制力的「決策委員會」，雖然董事會陸資成員未過半，但決策委員會的陸資成員已過半。依舊制，僅檢視董事會成員，依新制，決策委員會陸資成員已過半，就可認定此第三地公司為陸資。

同時，在現行的三種應申請許可的投資行為外，新增兩種投資樣態。官員說明，一為「協議控制」，也就是陸資找一位台灣人簽訂股權代持協議，看起來是台灣人持有，但背後其實是陸資；二為非股權的併購，例如只收購國內企業的其中部門或其中一項資產。官員說，兩項都針對未上市櫃公司，上市櫃則由金管會為主管機關。這兩項在「外國人投資條例」中也同樣增修，但該條例目前尚未通過立院審查。

另外，也將現行條文規定「軍方投資或具有軍事目的的企業」修正擴大為大陸地區「黨政軍所投資的企業」申請來台投資，都「應限制」其投資。

國安法 經濟部 投審會 金管會 香港

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