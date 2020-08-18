合一的Anti-IL6全人單株抗體新藥美國一期臨床結果順利

合一生技（4743）17日公告，研發中的Anti-IL6全人單株抗體新藥FB704A，經美國食品藥物管理局（FDA）第一期臨床試驗結果顯示，無論是針對健康受試者、或類風濕性關節炎病患，皆有良好的安全性與耐受性，也無藥物嚴重不良反應。

合一這項新藥的適應症，包括系統性硬化症、類風濕性關節炎及細胞激素風暴等。公司表示，接下來將在2021年完成探索性二期臨床試驗。

合一的Anti-IL6全人單株抗體新藥FB704A，為中天集團關係企業利用自建的全人抗體庫所篩選出來的新藥，早期利用自建的關鍵技術與自主開發的新藥平台，從篩選一直到臨床前生物活性確效的完整開發。

FB704A也完成了GMP規格的生產與臨床前毒理試驗，在2018年2月通過FDA IND審核，於2020年開始一期臨床試驗。

根據最新公布的一期臨床試驗結果，FB704A一期臨床共收納健康受試者25人，類風濕性關節炎患者六人。

在主要評估指標方面，試驗結果顯示，在使用至8 mg/kg的最高劑量下，FB704A無論在健康受試者或類風濕性關節炎病患，皆具有良好的安全性與耐受性。在納入試驗的25位健康受試者與六位類風濕關節炎受試者中，皆無藥物相關的嚴重不良反應發生。

合一說明，這項全人單株抗體新藥，主要是由於IL6相關疾病的適應症廣泛，公司正積極評估具市場潛力的適應症，包括全身性硬化症及其肺部纖維化機制與IL-6作用相關，全球約有2,700萬名病人，估計2026年全球藥物市場預估為38億美元，過往多透過免疫調節、類固醇與抗發炎等藥物來減少全身性硬化症的惡化，新上市藥物也僅能改善肺功能，未能有效阻止皮膚症狀的惡化，目前全身性硬化症未有生物製劑上市。

此外，Anti-IL6全人單株抗體新藥也可應用在氣喘上，氣喘藥物全球市場2027年將達到260.1億美元，病人數上看3.34億人，嚴重氣喘族群雖僅佔10% 氣喘病人數，卻佔據了50%以上的醫療花費，其中復發率高且難以控制的嚴重嗜中球性氣喘，其致病機轉也與IL-6相關，該病症目前已上市藥物皆無法有效控制，為目前未被滿足的醫療需求。