快訊

台灣駐索馬利蘭代表處掛牌 台索國旗飄揚

獨／前導高中違反新課綱 教育部撂話：除名、追回補助

經濟部預告修正限電辦法 增戰爭、天災、政治因素

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導
經濟部修正「電源不足時期限制用電辦法」，戰爭、天災與政治等，得啟動特別的緊急限電。記者黃義書／攝影
經濟部修正「電源不足時期限制用電辦法」，戰爭、天災與政治等，得啟動特別的緊急限電。記者黃義書／攝影

經濟部預告修正「電源不足時期限制用電辦法」，納入戰爭、天災與政治等因素，主管機關得啟動緊急限電。經濟部能源局今（17）日表示，該法已15年未更動，為因應國際情勢變化快速，啟動修法。

能源局官員說明，現行規定主要針對一般性電源不足，但對其他重大因素造成的電源嚴重不足沒有明確規範，因此修正規定，若政治、經濟、戰爭、天災等因素導致電源不足，與一般情形不同，可啟動特別限電措施。

經濟部預告修正「電源不足時期限制用電辦法」第4條之一修正草案，新增「因政治、經濟、戰爭、天災或其他重大因素，致國內電力供應預期發生嚴重不足時，中央主管機關為確保相關必要設施運作之需要，得啟動緊急限電管制措施。」

為預先因應並妥善調節電力供應，經濟部依據《能源管理法》第19條，於1995年3月1日訂定發布「電源不足時期限制用電辦法」，最近一次修正是於2006年12月29日進行，此為近14年來首度修正。

不過，在現行法規下，如因政治、經濟、戰爭、天災或其他重大因素所致之電源嚴重不足，無明確之對應規範。

為此，修正要點主要為明定中央主管機關於政治、經濟等因素而預期發生電力供應嚴重不足時，得實施緊急限制用電管制措施。能源局官員並表示，後續實務上的細節操作，還會再另外公告。

經濟部 限電

延伸閱讀

經濟部：戰爭、天災與政治因素 得啓動限電

相關新聞

台灣金董座呂桔誠：下半年景氣像摸石頭過河

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟。展望今年下半年與明年景氣，台灣金控兼台灣銀行董事長呂桔誠形容，有如「摸石頭過河」；不過，房市在...

安啦！經濟部公布國家口罩庫存照 近3億片很壯觀

國內近日再度掀起排隊搶口罩的熱潮，經濟部今（17）日特別公開政府倉儲裡的口罩照片，並強調目前國家的口罩庫存還有近3億，且...

三方向調整！經濟部預告修正陸資來台辦法

經濟部今（17）日預告修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」草案，以防止陸資以跨境多層投資的方式規避審查。經濟部說明，主要...

中資認定修正草案周四預告 收購台企部門將要申請

香港「國安法」實施促使經濟部修正對「中資」定義，經濟部投審會今（17）日表示，將於20日正式預告「大陸地區人民來台投資許...

基隆最大偽標MIT口罩！ 海關查獲20.8萬片違法口罩

財政部表示，基隆關在上周五於海運快遞貨物專區查獲71箱，20萬8千片偽標口罩，是目前為止在基隆關查獲的最大數量偽標產地口...

旅遊基金挹注市場 5月起國內消費回溫

邊境管制無法出國，助攻國內消費市場回溫。配合政府三倍券方案，德國百年健康鞋品牌Berkemann自即日起至8月31日，推...

二次疫情可能來襲 綠營爆料蔡總統憂慮這事

綠營人士透露，總統蔡英文擔心新冠肺炎疫情再次來襲，恐讓過去兩年財政紀律表現良好的中央政府負債比率攀升，已在上周一（10日...

三倍券領券進入最後倒數 已逾2,156萬人領取、綁定

根據經濟部統計，截至今（17）日中午12時為止，三倍券紙本部分已有1,980萬多人領取，數位綁定則已達176萬多人，總計...

【財經展望周報】基本工資「少調」或「凍漲」、外銷力拚連5紅

基本工資審議委員會將於周二（18日）登場。基本工資審議委員會是由勞資政學四方委員共同決定，每年第3季時開會決定隔年基本工資是否需要調整。

無薪假家數大增 勞動部：對景氣審慎以對

勞動部今天公布最新無薪假統計數字，因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計800家，實施人數19689人；較上期新增6...

聯合再生能源產能滿載 看好未來毛利率提升

今年多數台灣太陽能廠在內需增長的激勵下，第2季業績表現明顯受到帶動，其中，聯合再生能源（3576）第2季雖然仍是虧損，但...

基本工資應穩定調漲 勞工陣線提四大理由甩低薪惡名

今年的「基本工資審議委員會」即將在明天舉行，審議結果將影響明年度基本工資調漲與否。台灣勞工陣線協會今呼籲，今年基本工資審...

熱門新聞

建設5G影響4G收訊？ 中華電：基地台共站啟用 不會影響收訊

力晶 開發新冠解決方案

董事捲入全台最大洗錢案 亞果遊艇發聲明澄清

車市火熱 三大車廠狂加班

三大因素助攻 聯發科5G晶片出貨喊衝

紓困加碼？蘇揆：預算有限

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。