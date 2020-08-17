經濟部預告修正限電辦法 增戰爭、天災、政治因素

經濟部預告修正「電源不足時期限制用電辦法」，納入戰爭、天災與政治等因素，主管機關得啟動緊急限電。經濟部能源局今（17）日表示，該法已15年未更動，為因應國際情勢變化快速，啟動修法。

能源局官員說明，現行規定主要針對一般性電源不足，但對其他重大因素造成的電源嚴重不足沒有明確規範，因此修正規定，若政治、經濟、戰爭、天災等因素導致電源不足，與一般情形不同，可啟動特別限電措施。

經濟部預告修正「電源不足時期限制用電辦法」第4條之一修正草案，新增「因政治、經濟、戰爭、天災或其他重大因素，致國內電力供應預期發生嚴重不足時，中央主管機關為確保相關必要設施運作之需要，得啟動緊急限電管制措施。」

為預先因應並妥善調節電力供應，經濟部依據《能源管理法》第19條，於1995年3月1日訂定發布「電源不足時期限制用電辦法」，最近一次修正是於2006年12月29日進行，此為近14年來首度修正。

不過，在現行法規下，如因政治、經濟、戰爭、天災或其他重大因素所致之電源嚴重不足，無明確之對應規範。

為此，修正要點主要為明定中央主管機關於政治、經濟等因素而預期發生電力供應嚴重不足時，得實施緊急限制用電管制措施。能源局官員並表示，後續實務上的細節操作，還會再另外公告。