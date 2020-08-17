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彰化花壇鄉發放千元振興紓困金 民眾大排長龍

中央社 / 彰化17日電

彰化花壇鄉今天起一連5天，發送鄉民每人1000元振興經濟紓困金，花壇鄉長顧勝敏也前往花壇鄉福延宮了解發放情形，民眾在福延宮前大排長龍，等著領取現金。

受疫情影響，為了振興經濟，彰化縣和美鎮日前已發放每人新台幣600元的振興禮金，彰化縣伸港鄉以及秀水鄉原有意跟進，但伸港鄉代會主張每人發2000元，伸港鄉公所表示有困難，秀水鄉公所則向鄉代會說明財政有困難，無法發放一次性的現金。

至於彰化花壇鄉則是從今天起，一連5天在花壇鄉的福延宮、金墩活動中心、崙雅活動中心等地點發放現金，至於福延宮今天早上就有民眾排隊等待領現金，鄉公所人員檢查鄉民的身分證、印章無誤後，就將裝有現金的紅包發放給民眾。

顧勝敏接受媒體聯訪時說，為了讓鄉親有多餘的錢可以運用，鄉公所發現金給鄉民購買生活用品等，提醒民眾領取時應攜帶身分證或健保卡及印章。

顧勝敏指出，委託親屬領取者，則須攜帶代領人身分證或健保卡、印章，委託人委託書及身分證明文件，如果鄉民無法在指定日期前往指定地點領取也不用擔心，可在10月1日之前，前往鄉公所2樓村辦公室領取。

身分證

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