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疫情帶動遠距 台交換器、路由器出口成長優於中日韓

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
我國交換器及路由器出口自2011年起一路攀升，2019年受美中貿易紛爭影響，出口金額創歷史新高、年增幅度近六成。圖／經濟部提供
我國交換器及路由器出口自2011年起一路攀升，2019年受美中貿易紛爭影響，出口金額創歷史新高、年增幅度近六成。圖／經濟部提供

交換器及路由器都是資通訊重要裝置，由於網路需求成長，加上美中貿易戰、新冠肺炎疫情接踵而至，我國兩項產品出口自2011年起一路攀升。2019年受美中貿易紛爭影響，出口金額創歷史新高、年增幅度近六成。而疫情又使遠距商機崛起，2020年1至7月出口年增達29.4%。和鄰近國家，中、日、韓相比，我國成長幅度為最高。

隨資訊網路蓬勃發展，網路需求日益旺盛，經濟部統計處指出，我國交換器及路由器出口自2011年9.6億美元，一路攀升中，至2019年受美中貿易紛爭影響，促使廠商產線移回台灣，加上轉單效應挹注，出口金額躍增至46.4億美元，年增幅度達58.1%，為2011年以來最大增幅。今年又有新冠肺炎疫情衝擊，遠距商機崛起，網路通訊服務大幅提升，帶動交換器及路由器需求續增，2020年1至7月出口31.3億美元，年增29.4%。

統計處表示，與鄰近國家相比，2020年1至6月中國大陸及香港受美中貿易及疫情影響，出口至美國減少11.7億美元，致年減5.1%；日本因出口至美國及越南各減0.2億美元較多，也年減16.6%；南韓則因出口至印度及日本各增0.4億美元，年增27.2%，但成長幅度低於我國的31%。

統計處指出，我國交換器及路由器出口向以美國為主要市場，2015至2018年出口金額約7至10億美元，占比介於34到38%，其次為中國大陸及香港3到4億美元，占比介於12至16%。

但是，隨著美中貿易摩擦延續，加上交換器及路由器列為美對中提高關稅第三波清單產品項，在產能回流及轉單效應下，2019年直接出口至美國較2018年增逾1倍，占比首度突破5成，而出口至中國大陸及香港則年減2.3%，占比下降至7.1%，2020年1到7月對美國出口值續增36.1%，占比提高至52.9%，統計處分析，這顯示在美中貿易戰引發的供應鏈重組效應下，我國對美直接出口顯著增加。

同時，就美國交換器及路由器進口市場觀察，2020年1到5月美國最大進口來源地區為中國大陸及香港，市占率34.1%，其次為墨西哥、市占18.4%，我國則於2019年起躍居第3，市占10.9%，第4為越南，市占9.7%。與2017年相較，中國大陸及香港占比降低14.1個百分點，我國及越南則上升7.6及7.8個百分點，統計處分析，這也顯示受美中貿易紛爭影響，美國進口來源地隨著產業鏈轉移而出現板塊挪移的現象。

經濟部

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