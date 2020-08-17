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三方向調整！經濟部預告修正陸資來台辦法

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導
經濟部長王美花抛出，因應港版國安法通過，經濟部將修法加強審查「陸資」，並預告修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」，搜集各界意見。圖／聯合報系資料照片
經濟部長王美花抛出，因應港版國安法通過，經濟部將修法加強審查「陸資」，並預告修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」，搜集各界意見。圖／聯合報系資料照片

經濟部今（17）日預告修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」草案，以防止陸資以跨境多層投資的方式規避審查。經濟部說明，主要有三大方向調整：一、 修正第三地區公司定義。二、 增訂陸資以協議或其他方式控制公司均為投資行為。三、限制陸方黨政軍所投資之企業來台投資。

經濟部因應跨境投資模式之多元化，且大陸地區人民、法人、團體或其他機構得以協議或約定之方式控制第三地區公司進而來台投資，為強化對於陸資投資之審查，以維護國內關鍵技術、關鍵基礎設施等，擬具大陸地區人民來台投資許可辦法第3條、第4條、第6條修正草案條文，重點如下：

一、 修正第三地區公司之定義。（修正條文第3條）

二、 增訂大陸地區投資人以協議或其他方式控制我國獨資、合夥、有限合夥或非上市櫃、興櫃公司，及併購我國非上市櫃、興櫃公司均為投資行為。（修正條文第4條）

三、 就大陸地區黨政軍所投資之企業，主管機關應限制其來台投資。（修正條文第6條）

經濟部說明，由於目前跨境多重投資的模式越趨多元複雜，主要國家莫不提高對於外資投資審查之門檻，包括美國FIRRMA法案強化外人投資審查制度、日本推動「外匯法」修法，針對可能有損國家安全的投資進行適當限制，德國修正「對外貿易和支付法案」，針對所有可能影響公共秩序或安全的交易均須審查等，擴大主管機關對於投資案件之審查能量。

鑑此，經濟部考量實有必要重新修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」，以避免陸資以跨境多層投資的方式規避審查，以及陸資來台投資，可能受大陸地區黨政軍的決策指示等情況，以免台灣的國家安全及社會安定受影響。經濟部已經研擬陸資許可辦法，第3條、第4條、第6條修正草案及相關解釋令，以強化審查機制。

經濟部 陸資

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