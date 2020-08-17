快訊

臨床首例！台灣新冠疫苗研發 國光獲准人體試驗

疫情衝擊 北市勞資爭議調解案增15％

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
台北市勞資爭議調解案件數截至7月31日已達3,226件，而去年案件數為2,790件。　圖／北市勞動局提供
台北市勞資爭議調解案件數截至7月31日已達3,226件，而去年案件數為2,790件。　圖／北市勞動局提供

台北市勞資爭議調解案件數截至7月31日已達3,226件，而去年案件數為2,790件。台北市勞動局局長陳信瑜表示，受疫情衝擊，北市勞資爭議調解案增15% ，約四成五屬工資爭議，其他爭議項目較高的還有資遣費及勞動契約。

北市勞動局設有勞資爭議調解制度，當勞工與雇主發生勞資糾紛，雙方無法自行協商解決時，勞資雙方皆可申請勞資爭議調解，勞動局將安排調解會議，協助勞資雙方取得共識。

今（2020）年1月至7月總案件量3,226件，較2019年同期總案件量2,790件增加約15%。受疫情影響，3至6月案件數皆有顯著增加，成長幅度達28%，爭議項目最多的分別為工資爭議1,449件，資遣費爭議850件，契約爭議338件。

陳信瑜提到，今年因為疫情衝擊許多企業出現營運上的困難延伸出許多勞資爭議，如果勞方與資方無法自行協商解決，勞動局有提供一個溝通平台進行調解服務，調解的進行會有專業的調解人協助雙方取得共識，解決紛爭。

勞動局指出，如勞資雙方有申請調解之需求，且勞工的工作地點位於台北市，可至台北市政府勞動局勞動即時通註冊身分並登入進行線上申請勞資爭議調解；另勞動事件法已於今年上路，若爭議項目較為複雜有訴訟之可能，亦可逕向法院聲請勞動調解或起訴，詳情請參閱司法院網站

資遣費

延伸閱讀

北市府約聘開83缺！38K職缺佔一半 即起受理報名

相關新聞

旅遊基金挹注市場 5月起國內消費回溫

邊境管制無法出國，助攻國內消費市場回溫。配合政府三倍券方案，德國百年健康鞋品牌Berkemann自即日起至8月31日，推...

二次疫情可能來襲 綠營爆料蔡總統憂慮這事

綠營人士透露，總統蔡英文擔心新冠肺炎疫情再次來襲，恐讓過去兩年財政紀律表現良好的中央政府負債比率攀升，已在上周一（10日...

三倍券領券進入最後倒數 已逾2,156萬人領取、綁定

根據經濟部統計，截至今（17）日中午12時為止，三倍券紙本部分已有1,980萬多人領取，數位綁定則已達176萬多人，總計...

【財經展望周報】基本工資「少調」或「凍漲」、外銷力拚連5紅

基本工資審議委員會將於周二（18日）登場。基本工資審議委員會是由勞資政學四方委員共同決定，每年第3季時開會決定隔年基本工資是否需要調整。

無薪假家數大增 勞動部：對景氣審慎以對

勞動部今天公布最新無薪假統計數字，因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計800家，實施人數19689人；較上期新增6...

聯合再生能源產能滿載 看好未來毛利率提升

今年多數台灣太陽能廠在內需增長的激勵下，第2季業績表現明顯受到帶動，其中，聯合再生能源（3576）第2季雖然仍是虧損，但...

基本工資應穩定調漲 勞工陣線提四大理由甩低薪惡名

今年的「基本工資審議委員會」即將在明天舉行，審議結果將影響明年度基本工資調漲與否。台灣勞工陣線協會今呼籲，今年基本工資審...

無薪假惡化 家數一周增66家、231人

勞動部今（17）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前整體實施無薪假有800家、19,689人，一周內增加66家、2...

研發投抵 新增全職研發人員教育訓練費用

經濟部預告修正「研究發展支出適用投資抵減辦法」，新增全職研發人員參與研究發展專業知識之教育訓練費用亦可適用研究發展支出投...

產能回流＋轉單效應 交換器及路由器出口創新高

經濟部統計處今（17）日指出，受惠產能回流及轉單效應，今年前七月的交換器及路由器出口達31.3億美元，再創歷史新高紀錄，...

上（興）櫃公司相關財報決議 須發布重訊

櫃買中心表示，為使上櫃及興櫃公司財務資訊更臻即時與完備，修正「對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」及「證券商...

專家看本周指標／大陸經濟復甦仍有隱憂

全球疫情未止，美國、日本及歐元區未來一周將公布GDP、CPI及營建產出與製造業指數等經濟指標，與中國大陸公布的數據相比，...

熱門新聞

行動通訊申訴增…中華電信承認：建設5G影響4G收訊

力晶 開發新冠解決方案

車市火熱 三大車廠狂加班

三大因素助攻 聯發科5G晶片出貨喊衝

紓困加碼？蘇揆：預算有限

郭台銘7月再買鴻海430張 今年來已加碼4,260張

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。