疫情衝擊 北市勞資爭議調解案增15％

台北市勞資爭議調解案件數截至7月31日已達3,226件，而去年案件數為2,790件。台北市勞動局局長陳信瑜表示，受疫情衝擊，北市勞資爭議調解案增15% ，約四成五屬工資爭議，其他爭議項目較高的還有資遣費及勞動契約。

北市勞動局設有勞資爭議調解制度，當勞工與雇主發生勞資糾紛，雙方無法自行協商解決時，勞資雙方皆可申請勞資爭議調解，勞動局將安排調解會議，協助勞資雙方取得共識。

今（2020）年1月至7月總案件量3,226件，較2019年同期總案件量2,790件增加約15%。受疫情影響，3至6月案件數皆有顯著增加，成長幅度達28%，爭議項目最多的分別為工資爭議1,449件，資遣費爭議850件，契約爭議338件。

陳信瑜提到，今年因為疫情衝擊許多企業出現營運上的困難延伸出許多勞資爭議，如果勞方與資方無法自行協商解決，勞動局有提供一個溝通平台進行調解服務，調解的進行會有專業的調解人協助雙方取得共識，解決紛爭。

勞動局指出，如勞資雙方有申請調解之需求，且勞工的工作地點位於台北市，可至台北市政府勞動局勞動即時通註冊身分並登入進行線上申請勞資爭議調解；另勞動事件法已於今年上路，若爭議項目較為複雜有訴訟之可能，亦可逕向法院聲請勞動調解或起訴，詳情請參閱司法院網站。