二次疫情可能來襲 綠營爆料蔡總統憂慮這事

綠營人士透露，總統蔡英文擔心新冠肺炎疫情再次來襲，恐讓過去兩年財政紀律表現良好的中央政府負債比率攀升，已在上周一（10日）她兼任董事長的新境界文教基金會董事會上，主動談及此事，提醒目前數值接近32%。

綠營人士並透露，根據綠營智庫新境界掌握消息，「可能明年有些科專預算沒辦法像今年那麼多」。

「總統很關心這個事情」，綠營人士說，因應疫情紓困，主要國家都花了不少錢，台灣算是相對較少。但新冠疫情若再次來襲，難保中央政府負債比率不會瀕臨36.54%的預警標準。

我國去年底中央政府1年以上公共債務未償餘額占前三年度國內生產毛額（GDP）平均數為29.67%，根據總統掌握最新數字，目前已快速上升至接近32%。

為了因應疫情，我政府透過追加特別預算方式，第一次編列1,300億元，已獲得立法院同意；第二次追加的1,400億元，還需要立法院審議通過。

財政部國庫署官員表示，今年編列的中央政府1年以上公共債務未償餘額占前三年度GDP比率為30.53%，此一預算數已包含立法院審議通過的前瞻計畫，以及因應疫情第一次追加的1,300億元特別預算。

若把第二次追加的1,400億元特別預算也納入計算，並且使用行政院主計總處公布的最新2017到2019年我國GDP資料，中央政府1年以上公共債務未償餘額占前三年度GDP的比率為31.3%。

公共債務法明訂，我國各級政府舉借的1年以上公共債務未償餘額預算數，合計不得超過行政院主計總處發布的前三年度名目GDP平均數的50%，其中，中央政府的比率上限為40.6%。

財政部官員表示，40.6%為法律規定上限，政府內部預警標準為40.6%打九折，也就是36.54％，一旦觸及，政府須提債務改善計畫。