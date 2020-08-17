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無薪假家數大增 勞動部：對景氣審慎以對

聯合報 / 記者陳宛茜／即時報導
勞動部公布最新無薪假統計數字。圖/勞動部提供
勞動部公布最新無薪假統計數字。圖/勞動部提供

勞動部今天公布最新無薪假統計數字，因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計800家，實施人數19689人；較上期新增66家，人數新增231人。勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛指出，本期有一間隱形眼鏡大廠停止無薪假，抵消人數1000多人，但整體人數仍新增231人，家數也增加了66家。從無薪假數字看經濟景氣，仍不能說景氣已「穩定」，必須審慎以對。

值得注意的是，包括旅行社在內的支援服務業和 住宿餐飲業，實施無薪假的人數和家數皆攀升。支援服務業從上期的47家499人，增加為51家531人；住宿餐飲業從33家380人，增加為35家565人。黃維琛表示，邊境管制仍在、對國際觀光相關產業造成影響；而紓困2.0告一段落，3.0還沒接上來，也讓此類產業的無薪假數字無法下降。

本期無薪假人數仍集中在製造業，共計312家、13432人，占整體數字三分之二，較上期增加30家，人數減145人。製造業四大業別實施無薪假家數皆增加，反映此次無薪假以小型公司為主。

被視為重災區金屬機電業，本期實施無薪假有160家、5583人，較上一期增加17家、880人。黃維琛指出，比起七月，製造業無薪假人數稍微減少，其中金屬機電業占大宗，因工具機上下游和零組件，仍然受到國外封城訂單的影響。

民生工業本期有58家、2645人實施無薪假，較上期增加5家，人數則減少831人。黃維琛指出，民生工業少了一千多人，主要是一家生產隱形眼鏡的大廠停止無薪假

化學工業本期有63家、4571人實施無薪假，較上期增加5家、人數減34人；資訊電子業無薪假31家、813人，一周內增3家、16人。批發零售業因為與製造業有連動，實施無薪假增至246家、3752人，較上期增加26家、164人。

無薪假 製造業

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