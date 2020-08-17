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若潮號斷兩半: 國際救援不成功...模里西斯二次漏油危機

聯合再生能源產能滿載 看好未來毛利率提升

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

今年多數台灣太陽能廠在內需增長的激勵下，第2季業績表現明顯受到帶動，其中，聯合再生能源（3576）第2季雖然仍是虧損，但該公司表，目前已處於產能滿載的情況，公司並積極在台灣擴充產能，看好未來毛利率可望受到提升。

聯合再生能源對於今年後市指出，台灣積極推動「2020年太陽光電6.5GW達標計畫」，聯合再生能源目前處於產能滿載狀況，公司將積極在台灣擴展產能，因應未來訂單需求。

聯合再生能源進一步指出，目前不僅國內市場需求強勁，海外市場亦需求回溫，模組營收比重增長，毛利率可持續提升。系統電站部分，海外電站將於下半年陸續出售，有望注入額外獲利。台灣部分，第4季南部大型地面型案場預計可獲得施工許可，明年初動工。另外，聯合再生已申請能源局的能專計畫，開發高效率雙面N型太陽能產品，轉換效率可達24%，大幅降低設備成本，以輕量化、高效能產品，提升競爭力，掌握並佈局關鍵設備技術。

受到後市營運看好的激勵，近一個月以來，聯合再生股價持續走高，今（17）日盤中，股價再度上漲，盤中高點來到11.75元，股價寫下近2年多的新高。

該公司第2季毛損為1.58億元，相較第1季減少43.9%。該公司積極控管營業費用，營業費用相較第1季減少10.2%，稅後淨損為6.4億元，相較上一季減少10%，較去年同期減少30.1%，今年第2季每股虧損為0.24元。

太陽能 再生能源

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