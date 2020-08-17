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基本工資應穩定調漲 勞工陣線提四大理由甩低薪惡名

聯合報 / 記者陳宛茜/即時報導
台灣勞工陣線協會今呼籲，今年基本工資審議應繼續調漲基本工資，改善勞工生活，同時也促進內需消費，展現台灣擺脫低薪血汗的企圖。圖為飲料店員工。 圖／聯合報系資料照片
台灣勞工陣線協會今呼籲，今年基本工資審議應繼續調漲基本工資，改善勞工生活，同時也促進內需消費，展現台灣擺脫低薪血汗的企圖。圖為飲料店員工。 圖／聯合報系資料照片

今年的「基本工資審議委員會」即將在明天舉行，審議結果將影響明年度基本工資調漲與否。台灣勞工陣線協會今呼籲，今年基本工資審議應繼續調漲基本工資，改善勞工生活，同時也促進內需消費，展現台灣擺脫低薪血汗的企圖。

台灣勞工陣線協會指出，往年在基本工資審議委員會召開前，都分別會於前一年度12月、該年3月和6月召開三次工作小組會議先行討論，今年則因疫情影響，原訂於3月舉行的工作小組因此取消，資方團體更早在年初時就大分貝喊話要求基本工資凍漲，甚至要求不要召開審議委員會。

勞陣指出，過去無論經濟景氣情況為何，資方團體每年都幾乎以相同的理由杯葛基本工資的調整，根本了無新意，且過去幾年來他們所擔心會造成失業的惡果也從來沒有出現。

台灣勞工陣線認為，雖然今年台灣及全球受到疫情的影響，但從許多客觀條件和統計數字來看，基本工資仍應維持穩定調整，並提四大理由。

勞陣認為，基本工資穩定調漲，才能促進經濟活水。台灣相對於大多數國家而言，疫情較為緩和，也沒有出現「封城」等大規模封鎖的情形，內需服務業衝擊有限，整體台灣企業營收並沒有因為疫情而受到重大打擊。而在疫情漸緩之際，內需市場也開始逐漸復甦，政府也因此提出大量振興政策，但從長期來看，增加勞工的勞動所得才是提升國內民眾消費能力的根本作法。

第二個理由是「民生必需品價格仍上漲，必須保障低薪勞工」。勞陣表示，資方以消費者物價指數（CPI）呈現下跌（-0.01）為由，認為基本工資不具備調漲理由。但從消費者物價指數的計算類別細項中，與大眾生活息息相關的食物、居住和醫療等項目反而不跌反漲，而家戶所得越低者，會將較大比例的所得用於這些日常生活所需要的必要支出。民生必需品的降格上漲，將對低薪工作者的衝擊造成嚴重影響。因此，調漲基本工資，才能使勞工維持基本的生活。

勞陣表示，台灣的低薪問題已不是新聞，2020年的實質平均薪資還略低於2003年，薪資水平停滯17年。然而，低薪的問題不只在全體勞動者中，在青年族群中更是嚴重。15到24歲的受雇者當中，有32%的主要工作月收入低於2萬5000元；接近20%的青年工作者為時薪工作者。因此，調漲基本工資，才能避免青年的職場生涯「從負開始」。

此外，勞陣認為，基本工資可以成為社會團結的基石。

GDP從2010年的14兆元大幅成長至2019年的18.8兆元，總體成長率高達34.3%，但經常性薪資在這段時間僅成長15.6%，更遑論考率物價指數後的實質經常性薪資4萬0842元，還略低於2003年時的4萬0922元。台灣企業從來都只會要求勞工共體時艱，但當獲利時，又曾主動分享經濟成長的果實？

勞陣認為，國家投入大筆的政府預算針對受衝擊的產業提供支援後，當未來將開始逐漸好轉時，資方團體就不該再以共體時艱做為基本工資凍漲的理由。因此，調漲基本工資，才能讓「政府挺企業、企業挺勞工」不再成為空話，才能讓台灣社會更加團結。

基本工資 疫情

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