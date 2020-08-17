無薪假惡化 家數一周增66家、231人

勞動部今（17）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前整體實施無薪假有800家、19,689人，一周內增加66家、231人，顯示小公司放無薪假有攀升情勢。

自今年初新冠肺炎疫情爆發以來，上一期無薪假人數大減近三成；但本期無薪假則微增至800家、19,689人。

勞動部統計指出，這期無薪假家數和人數仍集中在製造業，目前仍有312家、13,432人實施無薪假，一周之內增加30家，人數則減145人，這反映出本周增加無薪假，多以小公司為主，製造業四大業別實施無薪假家數皆增加。

其中，向來被視為無薪假重災區金屬機電業目前實施無薪假有160家、5,583人，較上一期增加17家、880人；民生工業目前有58家、2,645人實施無薪假，一周之內增加5家，人數則減少831人。

化學工業現有63家、4,571人實施無薪假，較上一期增加5家、人數則減34人；資訊電子業實施無薪假增至31家、813人，一周內增3家、16人。

服務業方面，與製造業關連性高的批發零售業，實施無薪假增至246家、3,752人，一周之內增加26家、164人。