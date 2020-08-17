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產能回流、轉單效應 我國交換器及路由器出口再創新高

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
受惠產能回流、轉單效應，我國交換器及路由器出口再創新高。 圖／經濟部提供
受惠產能回流、轉單效應，我國交換器及路由器出口再創新高。 圖／經濟部提供

受惠產能回流、轉單效應，經濟部統計處今（17）日表示，今年新冠肺炎疫情衝擊，遠距商機崛起，網路通訊服務大幅提升，帶動交換器及路由器需求續增，2020年1~7月出口31.3億美元，年增29.4%，出口再創新高，且我國交換器及路由器也在美國進口市占率躍居第三。

經濟部統計處指出，交換器及路由器是一種網路裝置，交換器能連接不同裝置，例如：電腦、印表機、伺服器等共用資訊並相互通訊，而路由器則能將電腦連接到網際網路，讓多個使用者可共同連線。隨資訊網路蓬勃發展，網路需求日益旺盛，我國交換器及路由器出口自2011年9.6億美元，一路攀升，至2019年受美中貿易紛爭影響，促使我國廠商產線移回，加上轉單效應挹注，出口金額躍增至46.4億美元創歷史新高，年增幅度達58.1%，為2011年以來最大增幅。

此外，經濟部統計處資料亦顯示，我國交換器及路由器直接出口至美國占比已突破5成，且我國交換器及路由器出口一向以美國為主要市場，2015~2018年出口金額約7~10億美元，占比介於34%~38%，其次為中國大陸及香港3~4億美元，占比介於12%~16%。但，隨美中貿易摩擦延續，加上交換器及路由器列為美對中提高關稅第三波清單產品項，在產能回流及轉單效應下，2019年直接出口至美國較2018年增逾1倍，占比首度突破5成，而出口至中國大陸及香港則年減2.3%，占比下降至7.1%，2020年1~7月對美國出口值續增36.1%，占比提高至52.9%，顯示在美中貿易戰引發的供應鏈重組效應下，我國對美直接出口顯著增加，我國交換器及路由器已在美國進口市占率躍居第三。

經濟部統計處指出，若就美國交換器及路由器進口市場觀察，2020年1~5月美國最大進口來源地區為中國大陸及香港，市占率34.1%，其次為墨西哥，市占18.4%，我國則於2019年起躍居第3，市占10.9%，第4為越南，市占9.7%。與2017年相較，中國大陸及香港占比降低14.1個百分點，我國及越南則上升7.6及7.8個百分點，顯示受美中貿易紛爭影響，美國進口來源地亦隨產業鏈轉移而出現板塊挪移的現象。

至於與鄰近競爭對手國相比，經濟部統計處表示，我國交換器及路由器出口成長幅度優於鄰近競爭對手國，自2015年以來我國、中國大陸及香港多呈成長，日本、南韓則多為負成長。2020年1~6月中國大陸及香港受美中貿易及疫情影響，出口至美國減少11.7億美元，致年減5.1%；日本因出口至美國及越南各減0.2億美元較多，亦年減16.6%；南韓則因出口至印度及日本各增0.4億美元，年增27.2%，但成長幅度低於我國的31.0%。

香港

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