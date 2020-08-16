持續改善空品 台電：盼中市府肯定過去努力

台電公司今（16）日指出，對於台中市政府舉辦「減碳降溫論壇」所展現的空汙防治綜效，台電的改善空品措施早就在做，火力電廠「短期降載、中期環保改善，長期新建燃氣機組」等均循序推動，盼中市府肯定台電過去的努力，並支持未來追求的目標。

台電今日發布新聞稿表示，中市府8月14日舉行「減碳降溫論壇」，會中展現中市府近年來對於空汚防治的綜效，不但PM 2.5明顯下降，不良空品日數也大幅減少，台電非常正向看待此一治理成果，也希望市府對於台電公司過去的努力給予肯定，未來追求的目標加以支持。

台電指出，中火近年來持續減煤，從2014年的1,839萬公噸降至2019年的1,264萬公噸，五年來減少近600萬公噸，今年中火用煤量更以不超過1,260萬公噸為目標。台電指出，中火自今年10月起將會執行「擴大自主減煤計畫」，採取「空汙季運轉七部機組」模式，且總發電量不超過330萬瓩（相當六部機發電量），致力兼顧穩供與環保。

台電也強調，中火不只減煤用心，更在乎減排的表現。台電解釋，中火自2017年起投入超過413億元，針對1至10號機進一步執行環保改善AQCS工程，並興建兩座室內煤倉，總計目前已投入948億元進行空污改善。

台電指出，中火1至4號機環保改善工程在今年初已全部完工，排放量比2014年「砍半」，大減超過50%。台電強調，排放量要抑低，必須「從頭做到尾」，不只源頭減煤，發電後排放的控管更是重要。

台電表示，中火5至10號機也將陸續展開環保改善工程，預計2025年前可完成，另中火新增的兩部燃氣機組商轉後，中火將有四部燃煤機組會轉為備用機組，屆時的排放量可望比現在再降低超過50%，達成「砍半再砍半」的環保改善目標，預計總減排量可以達到78%。

台電表示，未來不論是既有機組的環保改善工程，或者是興建兩部新的燃氣機組，都需要台中市政府的支持與協助，台電公司將持續與市府共同努力，追求改善空汚和減排的目標。