快訊

棒球／維持訓練到10月底 陳偉殷續等旅外機會

陳時中說出台灣沒有普篩的原因 醫師一聽哭笑不得

持續改善空品 台電：盼中市府肯定過去努力

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

台電公司今（16）日指出，對於台中市政府舉辦「減碳降溫論壇」所展現的空汙防治綜效，台電的改善空品措施早就在做，火力電廠「短期降載、中期環保改善，長期新建燃氣機組」等均循序推動，盼中市府肯定台電過去的努力，並支持未來追求的目標。

台電今日發布新聞稿表示，中市府8月14日舉行「減碳降溫論壇」，會中展現中市府近年來對於空汚防治的綜效，不但PM 2.5明顯下降，不良空品日數也大幅減少，台電非常正向看待此一治理成果，也希望市府對於台電公司過去的努力給予肯定，未來追求的目標加以支持。

台電指出，中火近年來持續減煤，從2014年的1,839萬公噸降至2019年的1,264萬公噸，五年來減少近600萬公噸，今年中火用煤量更以不超過1,260萬公噸為目標。台電指出，中火自今年10月起將會執行「擴大自主減煤計畫」，採取「空汙季運轉七部機組」模式，且總發電量不超過330萬瓩（相當六部機發電量），致力兼顧穩供與環保。

台電也強調，中火不只減煤用心，更在乎減排的表現。台電解釋，中火自2017年起投入超過413億元，針對1至10號機進一步執行環保改善AQCS工程，並興建兩座室內煤倉，總計目前已投入948億元進行空污改善。

台電指出，中火1至4號機環保改善工程在今年初已全部完工，排放量比2014年「砍半」，大減超過50%。台電強調，排放量要抑低，必須「從頭做到尾」，不只源頭減煤，發電後排放的控管更是重要。

台電表示，中火5至10號機也將陸續展開環保改善工程，預計2025年前可完成，另中火新增的兩部燃氣機組商轉後，中火將有四部燃煤機組會轉為備用機組，屆時的排放量可望比現在再降低超過50%，達成「砍半再砍半」的環保改善目標，預計總減排量可以達到78%。

台電表示，未來不論是既有機組的環保改善工程，或者是興建兩部新的燃氣機組，都需要台中市政府的支持與協助，台電公司將持續與市府共同努力，追求改善空汚和減排的目標。

台電 空汙 中火

延伸閱讀

女租套房兩個月水電費7664元 網揭計價「邪惡漏洞」勸快逃

基隆暖暖大停電疑變電箱爆掉起火 上千户沒電

嘉市吳鳳北路及安和街挖路4個月 台電台水工程換管

翁爬屋簷清掃觸電倒下 台電拖20分鐘才斷電家屬好焦急

相關新聞

疫情影響產業 資方委員盼基本工資年底再討論

基本工資審議委員會將於18日召開，勞方委員定調「一定要調漲」，資方委員則認為，若只是微幅調漲就是「為漲而漲」，但參考相關數據勢必凍漲，不如年底再審議。

【白話財經】快看薪資單！投保薪資被偷偷少報 各項補助大失血

薪水等於「投保薪資」？投保薪資是什麼？跟自己何干？從生病、生育、失業、退休到死亡，「投保薪資」其實每天都跟勞工有關係，如果你每個月都有繳勞健保費，也是從「投保薪資」計算而來，跟自己的荷包息息相關。

基本工資審議 勞方委員齊喊要調漲

勞動部18日將召開基本工資審議會，討論明年基本工資是否要調漲，勞方委員已做出共識，認為基本工資曾凍漲10年，即便今年受疫情影響，但基本工資仍應上調。

基本工資18日審議 學者研判微幅調漲

勞動部18日將召開基本工資審議委員會討論基本工資，學者認為，依據過去審議指標，過去一年數據幾乎都為正成長，若不調漲、勞工團體恐難接受，但要調也可能僅微幅調漲。

三三會 總統將提施政重點

中華民國三三企業交流會8月例會19日舉行，蔡總統將蒞會致詞。今年以來，隨著美中貿易戰火愈演愈烈，新冠肺炎疫情至今仍然造成...

基本工資是否調整 勞資政學審議決定

基本工資審議委員會18日登場。今年新冠肺炎疫情肆虐，百工百業景氣皆受衝擊，明年的基本工資是否調升備受各界關注。勞動部長許...

7月外銷訂單估連五紅

經濟部20日發布7月外銷訂單，力拚連五紅，統計處並預估，7月外銷訂單金額約403億至418億美元，年減0.6％至年增3....

大數字／交部紓困3.0 業者聲聲催

為助觀光旅行業度過疫情，交通部觀光局陸續推出紓困方案，但隨著國際疫情持續高漲，疫情落幕仍遙遙無期，各界期盼紓困3.0盡快...

大數字／今年來台旅客 估減千萬人次

新冠肺炎疫情衝擊我國觀光旅行業，據交通部觀光局統計，來台旅客估將年減千萬人次、經濟損失近4,000億元。觀光局官員直言，...

大數字／疫後部署 擴大海外行銷

政府近年力推國際觀光，歷年來台旅客人次持續成長，從2009年439.5萬人次，到2019年已達1,186.4萬人次，成長...

經濟日報文創新樣貌專題 獲獎

由中華新聞記者協會主辦，國泰金融控股公司、中華民國新聞通訊事業協會協辦的「2020文創產業新聞報導獎」，得獎名單揭曉。本...

財經觀點／永續經營 觀光業不能自亂陣腳

環境亂，我們自己不能亂；資訊亂，我們更應靜下心來釐清那些訊息有用、那些訊息沒有用。在國內疫情穩定，國旅回溫且爆量之下，產...

熱門新聞

非蘋9月新機連發 帶旺台鏈

輝達推顯卡 板卡廠樂

大數字／今年來台旅客 估減千萬人次

國旅熱 國內航線載客激增

FII攻5G小基地台 本季開始大量出貨

星宇金門包機 暫緩規劃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。