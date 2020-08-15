月收250件！ 透過超商寄送勞保書表 恐影響投保效力

台灣便利商店密度高居世界第二，民眾繳費、宅配、列印多倚賴超商，據勞保局統計，每月約有250件勞保書表透過超商寄送，勞保局說，依照郵政法規，勞保各類書表屬不可由超商交寄或委託民間貨運業者遞送的郵件，此外，也可能產生加保起算日延遲的情形，導致權益受損，提醒投保單位若要遞交勞保書表，可透過郵局寄交，或親自跑一趟勞保局臨櫃交件。

勞保局納保組組長黃錦儀指出，依郵政法，書表、信函屬於郵局專營事業，民間業者不得經營，而勞工保險各類書表即屬於不可由超商交寄或委託民間貨運業者遞送的郵件；再者，投保單位如透過超商寄送勞保書表，也可能影響保險效力。

黃錦儀說，勞保採申報制度，投保單位應依規定在勞工到職當日申報加保，其保險效力自表件送交勞保局或郵寄當日零時（郵寄以原寄郵局郵戳為憑）起算，如果投保單位是透過超商委託民間業者遞送加保申報表，以送達勞保局那天作為投保起算日，恐怕與投保單位交寄日有兩到三天的落差，造成延遲加保。

黃錦儀表示，勞保書表遞送方式除透過郵局掛號、親至勞保局櫃台送件，投保單位也可多使用勞保局e化服務系統辦理申報業務，在勞工到職當日就可利用網路線上加保，省時、省錢、安全又便捷。

根據勞保局統計，截至今年6月止，已經有25萬8172家事業單位成為網路投保單位，約占整體57萬3330家投保單位的四成五，每月約有200多萬筆的加退保異動數，其中高達7成利用網路辦理。

黃錦儀說，今年1月起，勞保局開放申辦單位可線上預辦加退保，截至7月底，已有73萬455筆透過線上預約方式加退保。