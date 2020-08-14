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大同晚間七點回應 希望市場派尊重專業非一味抹黑

經濟日報 / 記者張義宮/即時報導

大同（2371）公司今（14）晚回應，強調出售太陽能電廠為業界常見的營運模式，亦是大同採用的商業模式之一，希望市場派發言務必謹慎、尊重專業，而非一味抹黑。

大同針對欣同、新大同今日聲明，質疑多項大同出售孫公司一事，大同共有七點回應，包括：

1. 大同自104年起即規畫成立SPV(Special Purpose Vehicle，特殊目的項目公司) 持有太陽能案場，並規劃以出售SPV股權的方式，提前收回資金並實現獲利，再將資金用於擴建太陽能電廠或發展其他的新事業，達到滾動式成長的目標。出售太陽能電廠為業界常見的營運模式，亦是大同採用的商業模式之一。

2. 暫定的交易價格為目前雙方根據投資人進行實地查核、勝陽能源核閱報表等，雙方合意交易價金，且此金額亦符合獨立會計師所出具價格合理性意見書。

3.從簽約日至交割完成還需一段時間，且尚需經濟部投審會審查通過，於此期間勝陽能源發生相關成本與費用等，將為交易價金調整項。若有需要亦將委請獨立第三方針對價金之調整項進行複核，以確保價金調整項合理性。

4. 交割時，價金及實體股票皆交由信託帳戶保管，待董事變更登記完成後，才會進行價金及實體股票交付，以保障雙方權益。

5.股權交易後，大同永旭與GRP依持股比例，分別對勝陽能源進行股東借款，主要目的為償還現有銀行負債及支付應付工程款，且將由勝陽能源在完成新的專案融資後立即償還雙方股東，絕未有損及權益情事。

6. 本股權處分案依大同永旭核決權限與取處辦法、及本公司對子公司及轉投資公司監理考核作業辦法執行，相關資料已依證交所要求，提供予會計師進行覆核中。

7.本公司配合政府政策吸引外資來台投資，獲國際投資人肯定並做為策略合作夥伴，不僅彰顯大同集團於太陽能產業實力，且實現投資獲利，該案響應政府政策亦為大同集團創造未來業務發展之可能，實為雙贏之舉。對於市場派不明就裡，為質疑而質疑之偏頗言論，充分顯示市場派毫無經營能力與經驗，希望市場派發言務必謹慎、尊重專業，而非一味抹黑、昧於事實、奪取媒體版面。

太陽能電廠 大同

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