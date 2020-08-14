4,500億元蒸發！今年經濟成長率下修是因為它

主計總處今（14）日下修今年全年經濟成長率為1.56%，主計長朱澤民指出，今年經濟成長率會比較低，最關鍵原因是外國旅客不能來台，致我旅行收入劇減，這對我經濟成長率影響約2個百分點。

他還說，若沒有邊境管制，外國人來台旅行，我經濟成長率可以較1.56%預測值，再增加2個百點。

主計總處綜合統計處長蔡鈺泰表示，受到新冠疫情及邊境管制影響，原預估外人來台人次減少七成，但最新修正為減少九成，致我旅行收入劇減，服務輸出銳減，進而拉低經濟成長率。

朱澤民指出，外人來台的旅行收入，每年約有145億美元，換算成新台幣約4,500億元，因為邊境管制而蒸發。

朱澤民表示，每年約有逾千萬人次外國旅客來台，今年第1季來台有125萬人次，第2季只剩下1.3萬人次，年減99.6%。外國人來台平均一天消費金額230美元，如今外人進不來，國人在國內消費不會超過這個金額，難以弭補外人不來的衝擊。

蔡鈺泰說，估計今年全年外人來台僅約130萬人次，明年約200萬人次，對經濟成長率衝擊會較今年小一點。

同樣受到邊境管制，國人也無法出國旅行，致旅行支出劇減，此將衝擊民間消費，但對整體GDP並無影響。蔡鈺泰說，一年國人出國旅行支出約200億美元，折合約新台幣6,000億元，這也是導致民間消費負成長的因素之一。