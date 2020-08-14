經濟部拚三年內商轉5G智慧應用 搶攻2035年4兆元商機

經濟部今（14）日舉辦「5G NEXT跨部會合作啟動大會」，宣布與文化部、交通部啟動跨部會合作，共同推動交通、展演等領域的5G智慧應用，拚在2023年完成10項有感的5G應用服務商轉，搶攻2035年全球破新台幣4兆元的5G設備及應用商機。

經濟部長王美花表示，相較4G，5G不僅是通訊技術，5G因有高頻寬、低延遲和大量連結的特性，應用領域非常廣，除了各種製造業，還包括文化展演、交通運輸、遊戲運動等，均可以藉由5G技術，創造更多可能性。

經濟部今日啟動「5G NEXT跨部會合作」，讓文化部、交通部跨部會提供更多不同型態的場域。王美花說，因應這些應用，業者必須開發各式各樣的軟體，對新創企業來說是最佳練兵場域，透過創新提升技術並串接硬體製造、應用到系統整合。

王美花認為，5G科技應用發展，除考量產業供應端的技術能力布局外，更取決於應用端需求的驅動力道，因此供、需兩端不同專業的整合更形重要。

為此，經濟部攜手交通部和文化部，聚焦於5G智慧交通、智慧展演等領域，連結百家業者進行共創交流，以桃園國際機場、淡海新市鎮、華山文創園區等具體場域實證辦法與機制。

經濟部初步擇定淡海新市鎮－輕軌崁頂站周遭及桃園國際機場兩大場域，預計帶動交通、通訊、新創及軟體產業投入5G交通場域實證，發展遠端協作、異物偵測、智慧通關、自駕車接駁、VR體驗等垂直應用方案。

此外，也在華山文創園區、電視台及音樂展演場域科技應用領域，發展可攜、易布署的5G展演解決方案；同時也聚焦新型態商業展演場域，加速發展5G攝影包、異地同步直播、3D即時回放等垂直應用方案。

工業局表示，透過集結營運商、電信、系統整合、新創業者能量，推動交通、展演、遊戲、製造等關鍵領域的5G智慧應用，拚在2023年完成10項5G應用服務商轉，輔導台灣業者打入全球5G開放架構生態系，搶攻2035年全球4兆元的5G設備及商機。