快訊

中衛被罵翻！祭出小包裝與盒裝彩色口罩 儘量滿足需求

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內政部新版租約9月上路 電費應分夏月、非夏月

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
內政部新修正的「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」及「住宅租賃契約應約定及不得約定事項」將於9月1日生效。 本報資料照片
內政部新修正的「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」及「住宅租賃契約應約定及不得約定事項」將於9月1日生效。 本報資料照片

為加強保障房屋租賃雙方權益，內政部新修正的「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」及「住宅租賃契約應約定及不得約定事項」將於9月1日生效。新版租約對於電費計收方式及租賃雙方修繕責任等事項都有明確的規範。民眾於租屋簽約時，應善用內政部版的租賃契約，才能保障自身權益，減少租賃糾紛。

內政部指出，新版的住宅租賃契約較過去增加分租套房或雅房的房東向房客收取的電費額度，應區分為夏月（6月至9月）及非夏月，所收取的費額都不能超過台電公司所定當月用電量最高級距之每度金額。

另房客如因疾病、意外而有長期療養的需要，經醫療機構出具六個月以上診斷證明者，可主張提前終止租約；在房東修繕住宅期間致不能居住，房客也可主張扣除全部或部分租金。

此外，新版租約也將常見的租屋糾紛問題納入規範，以衡平租賃雙方權利義務關係。對房東而言，修正重點包括出租人於租賃期間不得藉任何理由要求調漲租金，另在簽約時，應出示有權出租住宅的證明文件，說明房客負責修繕之項目及範圍，並應於租賃期間保持住宅合於居住使用；租賃關係消滅後，房客遺留物經房東催告後，若仍不取回，則可予以拋棄。

對於房客而言，新版租約中修正內容包括房客不得擅自變更作非住宅使用、簽約時應出示身分證明文件、妥善保管使用租賃住宅、有轉租情形應於轉租後30日內通知出租人，新版租約推行後，將可提升住宅租賃雙方權益的保障。

內政部特別呼籲，民眾於簽訂租賃契約時不宜輕率，一定要詳閱契約書內容，並儘量採用新版住宅租賃契約，若有任何塗改，雙方必須於更改處簽名或蓋章，以確保雙方權益。民眾如有需要新版住宅租賃契約，可至內政部地政司網站「租賃條例專區」查詢下載使用。

內政部提醒，新版租約上路後，若遇有新簽訂契約內容與規定不符部分，可要求出租人修改或拒絕簽約，以保障自身權益；另依消費者保護法第56條之1規定，租約內容與規定不符部分，經限期改正而屆期不改正者，可處3萬至30萬元罰鍰，請民眾多加留意，以免觸法。

內政部 房東 電費

延伸閱讀

新版租屋契約9月1日上路 每度電費設上限

台中潭子民生街打通至福貴路 拚明年1月底完工

好美寮濕地三棘鱟出沒 嘉義縣將設生態復育區

徐永明300萬 檢排除為SOGO案賄款

相關新聞

救財務缺口！明年撥補220億元挹注勞保基金

行政院院會昨通過110年度中央政府總預算案，歲入編列2兆450億元，其中220億元將撥補挹注在破產大限倒數計時的勞保基金...

基本工資調不調？許銘春不敢喊漲僅說「當然支持勞工」

基本工資審議委員會將於下周二(18日)舉行，攸關明年基本工資是否調漲。相較於前兩年直接表態盼能調升基本工資，勞動部長許銘...

減稅紅包來了！今年每人基本生活費將調高至18.2萬元

主計總處今（14）日公布108年家庭收支調查結果，同時揭露每人可支配所得中位數為30.3萬元，財政部今年底將根據這個數字...

超過5千萬張三倍券已兌換 金額190.5億元

財政部今天宣布，統計至8月10日止，金融機構受理振興三倍券累計兌付200元券2958萬多張、500元券2626萬多張。總...

勞工注意！8月20日起登入健保卡、戶號 就可查勞保勞退

不用自然人憑證也能查勞保、勞退！為更符合民眾科技化習慣，勞保局e化服務自8月20日起，開放個人以健保卡號、設籍戶口名簿戶...

內政部新版租約9月上路 電費應分夏月、非夏月

為加強保障房屋租賃雙方權益，內政部新修正的「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」及「住宅租賃契約應約定及不得約定事項...

華航旗下華旅爆歇業資遣潮 北市勞動局：營業登記仍在案

疫情重創旅行業，中華航空旗下華旅網際旅行社傳8月底將縮編，北市勞動局證實，華旅今年8月已因「歇業或轉讓」理由提出資遣申請...

台商羽翼已豐「資金回流已成氣候」 謝金河談台灣30年的大運與轉折

好多年沒有一起吃飯的老朋友，巨大前執行長羅祥安先生，透過夫人吳春蘭女士約我一起吃飯，我約了他們全家一起在天廚菜館用餐，我說這是我進財訊和孫文雄社長一起用餐的地方，我點了梨山芹菜，干貝蛋白，煙薰鯧魚，魚羊湯等，這些吃了幾十年不膩的老菜，而且，也回味往事一下，溫了一瓶陳年紹興加薑絲。我知道當晚要跟羅先生全家一起聊聊往事，也談台灣的未來。

上銀總裁卓永財：三分之一工具機廠明年恐倒閉

「如果政府再不去救，最壞狀況到明年6月恐有三分之一的工具機廠會面臨倒閉！」上銀集團總裁卓永財昨（13）日呼籲政府，儘快提...

境外資金匯回 逾2,000億元

境外資金匯回專法今（14）日上路將滿一周年，首年8%最優惠稅率即將關上大門，民眾或企業仍可在今日國稅局下班前遞件申請，搶...

海外資金匯回 電子資訊業最多

海外資金匯回專法今天實施滿周年，申請匯回金額已破二千億元，帶動實質投資約五百億元；匯回資金個人約占四成，但實質投資金額僅...

林百里：美商思維改變 盼與台灣站一起

廣達董事長林百里昨天表示，台廠如果沒有強大的研發與設計能量，就只能面對紅色供應鏈低價搶單的宿命，由於廣達能夠為客戶創造價...

熱門新聞

勞工注意！8月20日起登入健保卡、戶號 就可查勞保勞退

廣達林百里：台廠若無這項能力 只能面對紅色鏈搶單宿命

導遊領隊再領3萬！ 觀光紓困3.0即日起受理申請

上銀總裁卓永財：三分之一工具機廠明年恐倒閉

和碩145億併鎧勝 拚大吃蘋單

等不到紓困？傳華航投資旅行社撐不住 華航證實

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。