快訊

勞工注意！ 20日起不用自然人憑證也能查勞保了

4G就沒在用！王美花：台灣5G沒有退出華為問題

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

經濟部長王美花（14）日指出，關於5G，台灣並沒有所謂退出華為的問題。她表示，台灣從4G時代開始，一直都是和Ericsson、Nokia等歐系國家合作，到了5G布建，自然是繼續用原來的系統商，也能廣泛合作應用，如協同美商思科打造5G 開放網路驗測平台。

王美花表示，美中貿易戰以來，美國對乾淨網路要求越來越高，台灣業者在網通方面均已通過標準，為了將產品賣到美國，去年以來就陸續將高階伺服器遷移回台生產製造。

不過，關於5G，台灣並沒有所謂退出華為的問題；王美花說，台灣在4G時代，其實就已沒有使用華為設備，一直都是和Ericsson（愛立信）、Nokia（諾基亞）等歐系國家合作，且過往通訊技術是封閉式的，與設備商綁在一起。

也因此，台灣面對5G布建時，就沒有其他國家碰到的困難，台灣很自然用繼續原來的系統商，做台灣自己的5G設備，沒有華為撤出與否等問題。

此外，王美花說，5G因有高頻寬、低延遲和大量連結的特性，應用領域非常廣，經濟部已攜手美國網通科技大廠Cisco（思科）國際合作，與台灣在地網通設備廠商以及系統整合商，打造5G開放網路驗測平台。

5G 4G 華為

延伸閱讀

紓困3.0卡關 王美花：政院許可就先動支230億

王美花談5G：台灣沒有退不退出華為問題

製造業紓困3.0解套 王美花宣布將先動用部分經費

紓困3.0預算卡關 經長爭取政院同意動支盡快補助

相關新聞

等不到紓困？傳華航投資旅行社撐不住 華航證實

新冠肺炎重創觀光產業，外傳華航旗下華旅網際旅行社將於8月縮編，不僅多數員工遭裁員，董事長也已走人，可能走向停業。業內人士...

華航旗下華旅爆歇業資遣潮 北市勞動局：營業登記仍在案

疫情重創旅行業，中華航空旗下華旅網際旅行社傳8月底將縮編，北市勞動局證實，華旅今年8月已因「歇業或轉讓」理由提出資遣申請...

超過5千萬張三倍券已兌換 金額190.5億元

財政部今天宣布，統計至8月10日止，金融機構受理振興三倍券累計兌付200元券2958萬多張、500元券2626萬多張。總...

紓困3.0卡關 王美花：政院許可就先動支230億

立法院二次臨時會喊卡，政府紓困3.0預算審查恐延宕。經濟部長王美花今（14）日指出，經濟部將依特別條例規範，向行政院報請...

勞工注意！8月20日起登入健保卡、戶號 就可查勞保勞退

不用自然人憑證也能查勞保、勞退！為更符合民眾科技化習慣，勞保局e化服務自8月20日起，開放個人以健保卡號、設籍戶口名簿戶...

台商羽翼已豐「資金回流已成氣候」 謝金河談台灣30年的大運與轉折

好多年沒有一起吃飯的老朋友，巨大前執行長羅祥安先生，透過夫人吳春蘭女士約我一起吃飯，我約了他們全家一起在天廚菜館用餐，我說這是我進財訊和孫文雄社長一起用餐的地方，我點了梨山芹菜，干貝蛋白，煙薰鯧魚，魚羊湯等，這些吃了幾十年不膩的老菜，而且，也回味往事一下，溫了一瓶陳年紹興加薑絲。我知道當晚要跟羅先生全家一起聊聊往事，也談台灣的未來。

製造業紓困3.0解套 王美花宣布將先動用部分經費

因立法院二次臨時會不開，未避免紓困3.0追加預算卡關，造成廠商倒閉潮，經濟部長王美花今（14）日於「5G NEXT跨部會...

上銀總裁卓永財：三分之一工具機廠明年恐倒閉

「如果政府再不去救，最壞狀況到明年6月恐有三分之一的工具機廠會面臨倒閉！」上銀集團總裁卓永財昨（13）日呼籲政府，儘快提...

紓困追加預算卡關 經部：與政院討論解決方案

經濟部長王美花昨（13）日於經濟部部務會議會前受訪表示，若立法院二次臨時會不開，恐讓紓困3.0追加預算卡關，如果預算不能...

境外資金匯回 逾2,000億元

境外資金匯回專法今（14）日上路將滿一周年，首年8%最優惠稅率即將關上大門，民眾或企業仍可在今日國稅局下班前遞件申請，搶...

紓困3.0卡關 衝擊製造、觀光業

立法院原定下周召開二次臨時會，處理紓困3.0特別預算案，不過，民進黨團總召柯建銘昨（13）日在臉書表示「9月再見」，言下...

海外資金匯回 電子資訊業最多

海外資金匯回專法今天實施滿周年，申請匯回金額已破二千億元，帶動實質投資約五百億元；匯回資金個人約占四成，但實質投資金額僅...

熱門新聞

廣達林百里：台廠若無這項能力 只能面對紅色鏈搶單宿命

勞工注意！8月20日起登入健保卡、戶號 就可查勞保勞退

4年來第二家外資券商出走！金管會：德意志證券8月17日終止營業

經濟部宣布增產幼幼口罩 實名制每人14天10片

上銀總裁卓永財：三分之一工具機廠明年恐倒閉

和碩145億併鎧勝 拚大吃蘋單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。