4G就沒在用！王美花：台灣5G沒有退出華為問題

經濟部長王美花（14）日指出，關於5G，台灣並沒有所謂退出華為的問題。她表示，台灣從4G時代開始，一直都是和Ericsson、Nokia等歐系國家合作，到了5G布建，自然是繼續用原來的系統商，也能廣泛合作應用，如協同美商思科打造5G 開放網路驗測平台。

王美花表示，美中貿易戰以來，美國對乾淨網路要求越來越高，台灣業者在網通方面均已通過標準，為了將產品賣到美國，去年以來就陸續將高階伺服器遷移回台生產製造。

不過，關於5G，台灣並沒有所謂退出華為的問題；王美花說，台灣在4G時代，其實就已沒有使用華為設備，一直都是和Ericsson（愛立信）、Nokia（諾基亞）等歐系國家合作，且過往通訊技術是封閉式的，與設備商綁在一起。

也因此，台灣面對5G布建時，就沒有其他國家碰到的困難，台灣很自然用繼續原來的系統商，做台灣自己的5G設備，沒有華為撤出與否等問題。

此外，王美花說，5G因有高頻寬、低延遲和大量連結的特性，應用領域非常廣，經濟部已攜手美國網通科技大廠Cisco（思科）國際合作，與台灣在地網通設備廠商以及系統整合商，打造5G開放網路驗測平台。