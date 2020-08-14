紓困3.0卡關 王美花：政院許可就先動支230億

立法院二次臨時會喊卡，政府紓困3.0預算審查恐延宕。經濟部長王美花今（14）日指出，經濟部將依特別條例規範，向行政院報請先動用部分經費，協助產業紓困，只要獲得政院同意，就可先受理第3季紓困申請。其中，製造業紓困約要新台幣100至200億元，會展業則需20億到30億元。

立法院原擬召開第二次臨時會處理紓困3.0預算，不過因國民黨團反對，民進黨團總召柯建銘預告「9月再見」，言下之意將不再召開臨時會。紓困3.0主要協助至今仍受國際疫情衝擊的傳統產業製造業及會展產業，如今預算卡關恐造成倒閉潮。

王美花表示，經濟部原盼紓困3.0追加預算能在立法院二次臨時會通過，但立法院昨已決定二次臨時會不開；當前國際情勢仍不好，製造業與會展廠商都在等待第3季的補助資金，若等立法院開議後才處理，恐怕廠商要等到9月、10月才能獲得紓困。

王美花說，依據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第11條規定：「為因應各項防治及紓困振興措施之緊急需要，各相關機關得報經行政院同意後，於第一項特別預算案未完成法定程序前，先行支付其一部分」。

王美花坦言，目前受理案件仍掛零，若預算拿不到，恐影響相關製造業、會展業及進出口貿易商。因此，經濟部決定先動用一部分經費，並於近日內報行政院同意，若順利爭取行政院支持，便可先行受理製造業、會展產業的紓困、撥款補助。

針對紓困3.0，經濟部編列1,376億元追加預算，其中，規劃7月至9月員工薪資與營運資金補貼，編列378億元，補助對象以製造業與相關技術服務業、會展產業、進出口貿易服務業為主。