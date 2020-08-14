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王美花談5G：台灣沒有退不退出華為問題

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部長王美花今（14）日於「5G NEXT跨部會合作啟動大會」會後受訪表示，關於5G，並沒有所謂退出華為不華為的問題，因為從4G時代開始，台灣一直都是和Ericsson（愛立信）、Nokia（諾基亞）等歐系國家合作，5G時代的國際合作又更廣，像是參加國際開放平台與美國網通科技大廠Cisco（思科）合作，偕同台灣在地網通設備廠商以及系統整合商，攜手共同打造全台首座 5G 開放網路驗測平台。

王美花表示，開放式的合作，對台灣業者來說有更多空間，而今年這些廠商的業績確實也愈來愈好。

和4G相較，王美花指出，5G不只是一個電信網路，它的高頻寬、低延遲、大量連結…等特性，使其應用領域更廣，不是只有製造業，包括：文化展演、交通運輸、遊戲、運動等等，都可以藉由5G技術有更多可能性。

且因為要應用，所以必須開發出更多各式各樣的軟體，王美花表示，所以5G的發展對新創產業來說也是非常好參加的場域，有更多創新，創造出更好的應用程式，確實可以提升包括：硬體製造、應用，還有系統整合，都串在一起，將是一個非常好的生態系。

至於政府將如何幫助廠商加速5G應用，並協助與其他產業對接？王美花說，今日「5G NEXT跨部會合作啟動大會」就是一個開始，經濟部與文化部、交通部跨部會合作，未來將在更多不同型態的場域，結合相關的軟體應用，以應用程式結合硬體設備，來驗測可不可行、效果好不好、有沒有創新，以及能不能吸引到消費者，這就是非常好的串接，從上到下的垂直整合整個生態系，這跟過往4G時代確實是很不一樣。

5G 4G 王美花

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